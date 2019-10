Fiscal general archiva en tiempo récord testimonio que cita a Bolsonaro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, anunció hoy que archivó la parte de un testimonio que involucró al presidente Jair Bolsonaro con uno de los detenidos por asesinar a la concejal Marielle Franco en marzo de 2018.



Aras, designado por el presidente en septiembre, dijo que "no hay nada que vincule a Bolsonaro al asesinato" de Franco y que la reciente acusación se trató de un "factoide", es decir, una operación de prensa basada en un supuesto falso testimonio.



La TV Globo reveló anoche que Ecir Queiroz, ex policía detenido por el homicidio de Franco y parte de un grupo paramilitar llamado milicia en Río de Janeiro, fue a la casa de Bolsonaro en el barrio cerrado donde vive el presidente en Barra de Tijuca el día del crimen.



En el mismo barrio cerrado vive Ronnie Lessa, quien salió con Queiroz horas después del barrio cerrado para perseguir y matar a Franco, dirigente de derechos humanos.



El portero, según Globo, dijo que el sospechoso Queiroz entró a la casa 58, de Bolsonaro, pero hoy la defensa del presidente mostró el registro de entradas en las redes sociales y no se confirmó la versión del portero.



El fiscal general intervino en el caso porque Bolsonaro tiene fueros y su caso debería tratarlo, en caso de haber pruebas, el Supremo Tribunal Federal.