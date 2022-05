Fiscalía irá con los tapones de punta y apelará el fallo que restituyó las PASO en San Juan

El plazo legal que tiene la Fiscalía de Estado para apelar el fallo que restituyó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias vence el martes 24. Sin embargo, el representante de la institución, Jorge Alvo Varela, confirmó a DIARIO HUARPE que no esperarán hasta la fecha límite y el escrito que refuta el fallo del Contencioso Administrativo será presentado “jueves o viernes” de esta semana.

Alvo Varela aseguró que “estaremos contestando el fallo con la apelación. Ahí se dispara el plazo para que los demandantes contesten como contraparte de nuestro escrito y luego, la jueza Tettamanti elevará todo a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería”.

El fiscal relató que la decisión sobre la apelación por parte de la Cámara Cuarta, seguramente la tendrán en el mes de junio. “Es mi impresión, ya que es una determinación que requiere que se resuelva lo más pronto posible”.

La institución, que representa legalmente al Gobierno de San Juan, ya tiene los lineamientos de la apelación y así lo adelantó Alvo al decir que “la jueza hace una interpretación muy dogmática”. Precisó que sus fundamentos eran más bien jurisprudenciales, en ese caso concreto, pero ahora esto les “ofrece muchas dudas”. Indicó que la resolución de la magistrada “toca este punto tangencialmente y tampoco funda en forma legal”.

Por lo expuesto es que el Fiscal de Estado expresó que se centrará en la cuestión que informan como vicios de forma en la sesión donde se sanciona la ley 2.348, el 16 de diciembre del año pasado.

“Tettamanti expresa que se debería haber realizado una sesión especial y no coincido ya que la ley anterior que instituyó las PASO no se trató como si fuera una ley decisoria. Los antecedentes en leyes electorales votadas con anterioridad, siempre se hicieron en sesiones ordinarias y no especiales, y fueron aprobadas con mayoría simple”, puntualizó.

Nuevo fallo que restituye las PASO

Adriana Tettamanti resolvió el viernes la otra presentación que realizaron miembros de Juntos por el Cambio San Juan. De la misma manera que lo había hecho el pasado miércoles con la causa que iniciaron diputados del giojismo, la letrada declaró la inconstitucionalidad de la Ley 2.348-N que eliminó las PASO.

El trámite judicial lo iniciaron los representantes de los partidos Producción y Trabajo, Actuar, PRO, UCR y Dignidad Ciudadana promoviendo una acción declarativa de nulidad e inconstitucionalidad de la normativa aprobada el 16 de diciembre del año pasado en la Cámara de Diputados. Los partidos de la oposición indicaron que aquella sesión se inició con 33 diputados y que al finalizar el quinto asunto del orden del día, el presidente del Bloque Frente de Todos, Juan Carlos Abarca, realizó la moción para incorporar la ley modificatoria del Código Electoral.

Dato

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería está integrada por los jueces Juan Romero, Josefina Nacif y Eugenia Varas.