Flamengo, con un Balbi decisivo, venció por la Liga brasileña de básquetbol y es sólido líder

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Flamengo, con una actuación decisiva del argentino Franco Balbi, vapuleó esta noche a Sao Jose, por 103-83, para consolidarse como líder de la Liga Nacional de Básquetbol de Brasil (NBB), al transcurrir la fase regular de la competencia.



En el Tijuca Tenis Clube de Río de Janeiro, el equipo local diseñó una clara victoria, con la siguiente progresión: 23-18, 49-38, 79-58 y 103-83.



El base juninense Balbi desplegó una muy buena labor en los 27 minutos que estuvo en cancha. El ex Ferro y Argentino de Junín encestó 6 tantos (1-2 en dobles, 1-2 en triples, 1-2 en libres), otorgó 13 asistencias, recuperó 3 balones y capturó un rebote.



El experimentado escolta Marquinhos resultó la principal vía de gol del elenco 'rojinegro', con una planilla de 20 tantos, 4 asistencias y 3 rebotes.



Con este triunfo, Flamengo comanda la clasificación, con 12 triunfos y 2 derrotas.



En el conjunto paulista, el ala pivote cordobés Agustín Ambrosino (ex Estudiantes de Concordia) también decoró una destacada faena con un balance de 16 unidades (4-6 en dobles, 2-3 en triples, 2-2 en libres) y 4 rebotes en 18m.



El alero rosarino Guido Mariani (ex Argentino de Junín) terminó con 9 puntos, un rebote y un pase gol en 25m., mientras que el base cordobés Diego Figueredo (ex Libertad de Sunchales) colaboró con 4 unidades y 3 rebotes en 22m.