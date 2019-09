Floppy Tesouro confirmó su separación de Rodrigo Prieto

Floppy Tesouro confirmó su separación de Rodrigo Fernández Prieto, con quien estuvo casada dos años y son padres de Moorea, una nena de tres años.

La panelista de Incorrectas contó los motivos de la ruptura en diálogo con Moria Casán y rompió en llanto.

"Obviamente, yo no quería que esto le este pasando a mi familia. Hoy escuchaba ‘ahora al primer momento, tiran la toalla’. Y no. Acá no es tirar la toalla, sino ser honestos con lo que está sucediendo”, arrancó explicando.

Luego aseguró que la decisión la tomaron durante una charla de cuatro horas "súper civilizada". "Fuimos honestos con esto que nos está pasando. No nos estamos encontrando. Él es una gran persona y un gran papá, pero como pareja a veces uno elige un camino y el otro, otro. Yo soy muy ‘Susanita’, muy compañera, me brindo mucho, me entrego entera, y eso a veces te hace golpear un poco contra la pared", aseguró.

"Sé que él me ama profundamente y que su hija y yo somos los amores de su vida como me dijo el día que se fue de casa. Pero bueno, es algo que tiene que pasar hoy, no sé qué va a pasar mañana pero tengo que ser honesta con esto que me está pasando", argumentó, dando a entender que fue ella la que impulsó la separación.

"En mi pareja busco un compañero de vida y yo me subí un poco a la moto de que seamos una pareja del 2020 con más libertad. Al principio era divertido, me encanta salir con amigas y disfrutar, y también me encanta sentirme acompañada y protegida. No quiero decir que Rodri no lo haya hecho en este tiempo, quiero decir que en estos últimos meses entre los viajes de trabajo y placer, y la vida social que llevamos los dos, hubo un desencuentro, una desconexión y esa llama ya no estaba prendida", concluyó.