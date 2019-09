El cruce entre Beatriz Salomón y Jorge Rial volvió a salir a flote

En la tarde de ayer, Pata Villanueva visitó “Intrusos”, allí mantuvo diálogo con Jorge Rial. Su visita generó tensión en el piso del programa. La mujer confesó que no quería ir al programa por el histórico conflicto que Beatriz Salomón tuvo con Jorge Rial, no quería ir.

“Yo acá no quería venir porque no quería estar con él”, le dijo Villanueva a la panelista Marcela Tauro, señalando a Jorge. “Estaba enojada con el tema de Beatriz Salomón y yo participaba de ella, que no te quería, obviamente, y la he visto sufrir mucho durante cuatro años”, explicó la ex modelo.

“Fue su marido, lamento que durante cuatro años te hayan contado una versión distinta”, le respondió el conductor a Pata. “Ella estaba muy contenta porque prácticamente lo había ganado, pero después se dio vuelta y pasó lo que pasó, y además estuvo enferma”, comentó la invitada, en referencia al fallo inicial que benefició a la ex chica Olmedo y que luego fue apelado.

Después, Villanueva aclaró que no le guarda rencor a nadie. Además, remarcó que vio sufrir mucho a Beatriz. Debido a esto, el conductor le preguntó si en alguna ocasión le echaron la culpa a quien fue marido de la vedette.

“No sé nada, siempre se habló de lo mismo”, contestó la ex pareja de Alberto “Conejo” Tarantini sobre el tiempo que pasó con Salomón trabajando en Extinguidas.

“Era como que no había que venir a Intrusos”, reveló Pata, lo que generó otro picante comentario del periodista. “¿Quiénes eran esas? Porque vinieron todas”, disparó Jorge, antes de darle a su invitada la bienvenida oficial al programa.