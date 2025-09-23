La conectividad aérea de San Juan tendrá un fuerte impulso a partir de octubre. La aerolínea low cost Flybondi anunció un incremento del 75% en los vuelos entre Buenos Aires y la provincia. La ruta pasará de cuatro a seis frecuencias semanales y, desde noviembre, contará con un vuelo diario, consolidándose como una de las apuestas principales de la compañía para el verano 2025/2026.

Este anuncio se enmarca en un plan más amplio de Flybondi para reforzar sus operaciones en varias rutas nacionales, con el objetivo de fortalecer la conectividad interna y fomentar el turismo.

Además de San Juan, otras provincias también verán mejoras en la frecuencia de vuelos. Mendoza incrementará un 50% sus vuelos (de 14 a 21 semanales en noviembre), Salta y Jujuy llegarán a 18 vuelos por semana, y Tucumán crecerá un 40%, alcanzando 14 frecuencias semanales. Otras rutas con aumentos son Corrientes, Posadas, Neuquén y Puerto Iguazú

Actualmente, la aerolínea opera 30 rutas en total (16 nacionales, 4 interprovinciales y 10 internacionales) conectando 17 destinos dentro del país y 8 en el exterior, incluyendo Brasil, Paraguay y Perú. Desde su inicio en 2018, Flybondi ya transportó más de 16 millones de pasajeros, de los cuales el 20% voló por primera vez.