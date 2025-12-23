Ruth Morton, una mujer uruguaya de 97 años con ascendencia escocesa e inglesa, rompió décadas de silencio para revelar su misión secreta como espía de Gran Bretaña durante el conflicto del Atlántico Sur.

Criada en un entorno que priorizaba el vínculo con la colonia británica, Morton continuó un legado familiar iniciado por su padre, Eddie, quien durante la Segunda Guerra Mundial reclutó a sus hermanas mayores, Rose Lily y Miriam, para interceptar mensajes nazis en Montevideo,,.

Publicidad

En 1982, a los 53 años, Ruth fue reclutada por su hermana Miriam para vigilar los movimientos de los submarinos ARA Santa Fe, ARA San Luis y ARA Santiago del Estero en la base naval de Mar del Plata.

Realizaba sus observaciones desde un escondite incómodo, sucio y arenoso bajo un edificio en ruinas que le brindaba una vista perfecta de las naves,. Para reportar la información a la red coordinada por una agente bajo el seudónimo de "Claire", debía tomar varios autobuses y utilizar teléfonos públicos para contactar a un intermediario anglo-argentino. Ante la falta de fondos operativos, la espía recurrió a sus habilidades manuales tejiendo y vendiendo gorros con la inscripción "Mar del Plata".

Publicidad

Un hecho fortuito salvó su vida cuando un barco disparó hacia su posición: un carpincho que habitaba con ella en el escondite recibió el impacto en lugar de Morton. Tras este ataque, recibió órdenes de abandonar el puesto y fue "despedida" de la operación.

A pesar de haber sido reconocida por las fuerzas británicas con un bol de plata y una carta firmada, Ruth mantuvo su historia en absoluto secreto, ocultándosela incluso a su hija Patty hasta la actualidad.