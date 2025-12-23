El lateral Facundo Mura, de 26 años, cerrará su ciclo en Racing Club a fin de año y continuará su carrera en la MLS, fichando por Inter Miami, donde compartirá vestuario con Lionel Messi. La operación con el conjunto estadounidense se concretó luego de que River desistiera de la contratación, al no poder igualar la inversión salarial ofrecida por el club norteamericano.

Mura, quien quedó libre de Racing tras no renovar su contrato, había recibido el interés de River como posible refuerzo para la próxima temporada. El defensor pidió 72 horas para evaluar su futuro, considerando la opción de jugar tanto de lateral derecho como izquierdo, posiciones donde Marcelo Gallardo buscaba refuerzos. Sin embargo, Mura optó por la MLS y la posibilidad de jugar junto a Messi, dejando atrás la propuesta del Millonario.

El defensor ya había sido buscado por Marcelo Gallardo en 2021, antes de su préstamo a Colón de Santa Fe, donde se consagró campeón de la Copa de la Liga 2021. Desde entonces, Mura acumuló 148 partidos y 12 goles con Racing, además de cuatro títulos: Supercopa Internacional y Trofeo de Campeones 2022, Sudamericana 2024 y Recopa 2025.

Durante la temporada 2025, Mura fue suplente de Gastón Martirena, peleando el puesto en el lateral. En cambio, en Inter Miami se perfila como titular, dado que Marcelo Weigandt volverá a Boca. Esta mudanza representa para Mura una oportunidad única de jugar en la MLS y consolidarse en un equipo que apuesta fuerte en el mercado internacional, además de la posibilidad de compartir vestuario con una de las máximas figuras del fútbol mundial.

Con esta decisión, el lateral deja el fútbol argentino tras años de protagonismo y títulos, y se embarca en un nuevo desafío que podría marcar un antes y un después en su carrera.