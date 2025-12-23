La Nochebuena se vivirá de manera especial en el centro Papa Francisco, donde se organizará una cena navideña destinada a personas en situación de calle que no cuentan con un lugar fijo donde pasar la noche. La celebración será compartida con el personal y autoridades del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en un gesto de acompañamiento y contención en una fecha significativa.

Según se informó, se espera la asistencia de más de 40 personas, todas varones, que conforman la población habitual que recibe atención en este refugio. Para la noche del 24 de diciembre, toda la asistencia se concentrará en este espacio, ubicado en el predio del hospital Guillermo Rawson, entre el sector de estacionamiento y el edificio de Urgencias.

De acuerdo a lo detallado por la directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, durante el horario de la cena el centro Madre Teresa de Calcuta permanecerá cerrado. Una vez finalizada la celebración, se habilitará el ingreso al centro Papa Francisco para que los asistentes puedan pernoctar en el lugar.

Si bien la cena se brinda habitualmente en este refugio, tanto para la noche del 24 como para el 31 de diciembre se preparará un menú especial. El mismo incluirá presas de pollo relleno con ensalada rusa, ensalada de frutas, pan de Navidad y dulzuras típicas de las fiestas. Además, durante la Nochebuena se proyectará una película alusiva, mientras que para la noche de Año Nuevo se prevé una actividad musical.

Otra particularidad de las jornadas festivas será el horario de ingreso. En lugar de abrir a las 18 horas, el centro habilitará sus puertas desde las 17, para que quienes asistan puedan higienizarse, cambiarse de ropa y prepararse con tiempo para compartir la celebración en un entorno cuidado y respetuoso.