Alumnos de la EPET N° 1 de Posadas, en Misiones, denunciaron que la recepción de egresados de su curso presentó graves irregularidades y faltantes de servicio, pese a que la contratación y el pago del catering y otros servicios se realizaron con anticipación. Los jóvenes y sus familias afirman sentirse “estafados” y reclamaron la intervención judicial para que se esclarezcan los hechos y se recuperen los montos abonados.

Según los denunciantes, los responsables del servicio de catering (identificados como María F. y Rubén L., propietarios de “María López” en Posadas) cancelaron servicios ya pagados como decoración, bebidas, hielo y DJ, alegando la falta de suministro eléctrico en el salón. Sin embargo, los egresados aseguraron que el medidor pudo reinstalarse en el lugar, lo que contradice la versión de los organizadores y agrava las sospechas de mala praxis o estafa.

A raíz de estas irregularidades, varias familias debieron afrontar gastos adicionales para completar la celebración, con desembolsos inesperados para cubrir servicios que deberían haber estado incluidos en el contrato original. Los alumnos denunciaron también que la comida servida fue insuficiente o improvisada, y en algunos casos reemplazada por opciones más económicas como pizza, lo que generó indignación y malestar entre los asistentes.

El reclamo fue formalizado ante las autoridades competentes y la Justicia, mientras los jóvenes presentaron videos, mensajes y comprobantes de pago que, aseguran, prueban la contratación y el cumplimiento parcial o nulo de lo pactado. Los egresados y sus familias manifestaron su esperanza de que el caso no quede impune y que se sancione a los responsables para evitar que otros grupos sufran situaciones similares.

Este nuevo caso en Posadas se suma al reciente escándalo en Eldorado, donde una madre fue denunciada penalmente por apropiarse de más de 17 millones de pesos recaudados para la fiesta de egresados de su hija, dinero que habría sido perdido en un casino mientras la Justicia provincial la busca activamente.