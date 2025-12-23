La minería en San Juan sumó un respaldo clave para su futuro. El Comité Evaluador del Gobierno nacional emitió un dictamen favorable al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto de la mina Gualcamayo, lo que habilita una inversión superior a los US$ 660 millones y consolida un plan de desarrollo productivo con horizonte de, al menos, 30 años en el norte sanjuanino.

La aprobación corresponde al Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), presentado por Minas Argentinas S.A., empresa que integra Aisa Group, y representa un punto de inflexión para un yacimiento que, hasta hace apenas dos años, se encontraba en proceso de cierre. Con este aval, la compañía avanza hacia una nueva etapa de expansión minera, tecnológica y laboral.

Una inversión histórica para Gualcamayo

El plan aprobado bajo el RIGI contempla más de US$ 660 millones de inversión total. De ese monto, US$ 50 millones estarán destinados exclusivamente a exploración geológica, un aspecto clave para extender la vida útil del yacimiento y ampliar la base de recursos.

El eje del proyecto es el desarrollo y explotación del DCP, un yacimiento que cuenta actualmente con más de 3,5 millones de onzas de oro en recursos certificados bajo estándares internacionales NI 43-101 y JORC. De ese total, 2,45 millones de onzas ya están categorizadas como reservas.

En una mirada más amplia, el distrito minero Gualcamayo concentra más de 5 millones de onzas de oro en recursos, incluyendo 3,2 millones en reservas probadas y probables, según el último reporte de abril de 2025. La empresa, además, trabaja en una actualización de recursos y reservas que proyecta un incremento del 20%.

Empleo, plazos y proyección productiva

Los estudios de prefactibilidad del proyecto ya se encuentran avanzados. En lo inmediato, la empresa iniciará las ingenierías y la factibilidad técnica, con vistas a comenzar la etapa de construcción hacia fines de 2027.

Ese proceso generará, de manera gradual, entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo. Una vez iniciada la producción, prevista para fines de 2029, se consolidarán alrededor de 600 empleos directos permanentes, con impacto directo en Jáchal y en la economía provincial.

Tecnología de punta y energía limpia

El proyecto incluye el desarrollo de una mina subterránea de última generación, una nueva planta de procesamiento y la incorporación de una planta de oxidación a presión (POX), una tecnología de alta complejidad que permitirá procesar minerales refractarios. Será una de las primeras plantas de este tipo en Sudamérica y una de las pocas en operación a nivel mundial.

A esto se suma la construcción de un parque fotovoltaico de 50 MW, destinado a abastecer la demanda eléctrica de la operación y reducir significativamente la huella de carbono, en línea con los compromisos ambientales asumidos por la compañía.

Del cierre al relanzamiento

La aprobación del RIGI marca un antes y un después para Gualcamayo. Desde la llegada de Aisa Group en 2023, la empresa sostuvo la operación, regularizó deudas, reactivó la exploración y sentó las bases técnicas que hoy permiten proyectar décadas de actividad minera.

Juan José Retamero, titular de Aisa Group, destacó que el proyecto “sitúa a la Argentina y a San Juan en la vanguardia industrial y tecnológica de la minería global” y remarcó el fuerte componente de formación y capacitación de profesionales argentinos que demandará la operación.

En la misma línea, el gerente general de Minas Argentinas, Gabriel Corvo, afirmó que Carbonatos Profundos “transformará la mina y generará un ecosistema de desarrollo social, productivo y ambientalmente responsable”.

Con el aval del RIGI, Gualcamayo vuelve a ocupar un lugar central en el mapa minero nacional, con una inversión millonaria, empleo calificado y una proyección de largo plazo que impactará de lleno en San Juan.