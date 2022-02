FMI: el Gobierno se juega todo a ratificar el acuerdo, aunque aún no tiene los votos en el Congreso

El presidente Alberto Fernández está decidido a presentar el proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 1 de marzo, ante la Asamblea Legislativa, a pesar de que no tiene garantizados los votos necesarios para aprobarlo y de que deberá lograr una sanción definitiva en apenas tres semanas. En ese escenario, con todos los diputados y senadores frente a él, buscará comprometerlos para resolver un problema que ya lleva más de dos años sin una definición.

¿Qué harán Máximo Kirchner, La Cámpora y los legisladores que se mostraron en contra del entendimiento con el Fondo? A priori, la decisión, pese a las quejas públicas y privadas, es acompañar. Pero el último antecedente no es auspicioso: el presupuesto fracasó a fin de año. Fue cuando el oficialismo decidió avanzar a pesar de que no tenía los votos asegurados.

Las primeras conversaciones para acercar posiciones fueron positivas, según adelantaron fuentes oficiales y legislativas, aunque “todo está atado con alambres” y cualquier gesto puede demoler el tránsito del acuerdo en el Parlamento.

“Hay una ventana, pero todavía falta un montón”, se sinceró un dirigente al tanto de las conversaciones internas dentro del Frente de Todos. La necesidad de la unidad y el mandato de la “disciplina” partidaria serán el principal combustible para sostener el precario entendimiento entre las principales terminales de poder del oficialismo.

Desde la agrupación que lidera Máximo Kirchner, que cuenta con 16 diputados propios, minimizan el impacto de la renuncia que provocó una nueva crisis interna. Pese al malestar interno y el hartazgo del Presidente, las señales que emanaron desde las distintas tribus fueron las de bajar las banderas y sentarse a dialogar.

En este punto destacaron que el hijo de Néstor y Cristina Kirchner se reunió con el nuevo jefe del bloque en Diputados, Germán Martínez, y el jueves cenó con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. ¿Y Cristina Kirchner? Silencio total. Como sucedió en cada vez que el Presidente salió del país, la vicepresidenta y sus exégetas mantuvieron un prudente mutismo.

En paralelo, el Presidente y Máximo Kirchner activaron a dos de sus principales dirigentes para tantear el terreno y la profundidad de la crisis. Juan Zabaleta, por el albertismo, y Wado de Pedro, por La Cámpora, se reunieron en el despacho del ministro del Interior. “Fue una reunión para construir confianza”, resumieron fuentes oficiales. Pese a los esfuerzos, los intentos por maquillar la desconfianza aún resultan infructuosos.

Con la orden presidencial, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo trabajan contra reloj para llegar a destino. Lo que el Gobierno prepara es el cronograma de desembolsos, los intereses que deberá abonar la Argentina y otras cuestiones técnicas de la deuda.

En principio, no habría otros detalles adicionales a los que ya adelantó el titular del Palacio de Hacienda como el sendero de reducción del déficit fiscal y del financiamiento por parte del Banco Central (BCRA). La Argentina se comprometió a bajar su déficit de 3% del PBI del año pasado a 2,5% en 2022; 1,9% en 2023; 0,9%, en 2024, y en 2025 se deberá llegar al déficit cero.

“Lo que se busca es reducir el déficit fiscal sin una contracción del gasto real”, argumentó Guzmán en una entrevista con LA NACION desde Moscú donde viajó con el Presidente. Eso sí, en el proyecto que se presentará ante el Congreso no habrá detalles sobre tarifas ni precisiones sobre qué otra herramienta utilizará para bajar la inflación; menos aún un número proyectado.

“Es lo que establece la Constitución Nacional”, explicaron fuentes oficiales. El artículo 75, inciso 7, estable que le corresponde al Congreso “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. En 2018, el entonces presidente Mauricio Macri salteó este requerimiento amparándose en el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, que prevé que los organismos multilaterales de los que la Argentina es socio no requieren consentimiento previo del Congreso. La Justicia le dio la razón.

Para evitar que vuelva a suceder los mismo el Gobierno impulsó la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que establece límites y controles a la emisión de deuda en moneda extranjera, entre los cuales se destaca que futuros empréstitos deberán ser aprobados previamente por el Congreso de la Nación. El escenario que ahora debe sortear Fernández.

En paralelo, Massa y Martínez comenzaron a dar los primeros pasos para acercar posiciones y armar el rompecabezas en la Cámara baja después de la crisis. Si bien las primeras conversaciones fueron positivas, todavía queda mucho camino por recorrer. “El objetivo en estas semanas será mostrar las diferencias”, anticiparon desde la agrupación que lidera el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

A la carta de renuncia de Máximo Kirchner se sumaron en las últimas horas las críticas de Cecilia Moreau, quien también dejó su cargo como vicepresidenta del bloque. “Guzmán no tuvo la dedicación que debería haber tenido para despejar nuestras dudas”, lanzó la diputada en diálogo con Futurock.

No será la última crítica para el discípulo del premio Nobel Joseph Stiglitz, sobre quien llovieron maldiciones durante toda la semana desde al menos dos de las tres terminales de poder en el Frente de Todos. Impertérrito, el ministro, mientras tanto, evita la confrontación. “Las decisiones de los líderes del Frente de Todos son decisiones de los líderes del Frente de Todos. A mí lo que me toca es gestionar la política económica”, aseguró Guzmán.

El modo zen de Guzmán no aplacará los nuevos cuestionamientos que preparan desde el kirchnerismo. “Quieren mostrar que no se desperfilaron, pero son parte del Gobierno. Se metieron en camisa de once varas”, analizaron cerca del Presidente, que regresa al país el miércoles. ¿Qué hará Fernández? “Lo mismo de siempre. La unidad está por sobre todas las cosas. Es un período para tranquilizar las cosas, no exacerbarlas”, resumieron fuentes oficiales.

