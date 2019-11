Francisco alertó que "perseguir a los judíos no es humano ni cristiano"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El papa Francisco condenó hoy con fuerza el antisemitismo, advirtió por un "renacer" de ese crimen en la actualidad y aseguró que "perseguir a los judíos no es humano ni cristiano".



"El pueblo judío sufrió tanto en la historia. Fue expulsado, perseguido... y en el siglo pasado hemos visto tantas, tantas brutalidades que han hecho al pueblo judío y todos estábamos convencidos que esto había terminado"; planteó el pontífice este miércoles durante la audiencia general en la Plaza San Pedro.



"Pero hoy comienza a renacer acá y allá el hábito de perseguir a los judíos. Hermanos y hermanas, esto no es humano ni cristiano. Los judíos son nuestros hermanos y no se los persigue, ¿entendido?", agregó Jorge Bergoglio a los fieles.



Las declaraciones papales se dan en un marco de amenazas en Italia a la senadora vitalicia y sobreviviente del exterminio nazi Liliana Segre, quien debió recibir escolta oficial por la proliferación de mensajes de odio en su contra.