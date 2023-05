Francisco Guevara: “Miodowsky es buen pintor y jardinero”

El candidato a quedarse con la intendencia de Rivadavia por la subagrupación San Juan por Todos, Francisco Guevara, pasó por el Café de la Política del programa Yo Te Invito, que se emite por Telesol, y cargó duró contra el candidato oficialista Sergio Miodowsky, asegurando que no tiene propuestas y que en la gestión actual solo ha sido un buen pintor y jardinero.

“Sin Orrego y Martín en la elección, Miodowsky, que estaba escondido, va a tener que aparecer y contar qué ideas tiene para el departamento, porque hasta ahora no propuso nada. Lo único que se puede destacar de la actual gestión, es que han sido buenos gestores de pintura y buenos jardineros. Se acordaron tarde de trabajar y ahora están desesperados, intentando maquillar todo lo que no hicieron en estos años”, expresó Guevara.

Las propuestas de Guevara para Rivadavia

Dentro de todo el plan de gobierno que presentó el dirigente en el programa Yo Te Invito, se destacan la construcción de un microestadio, generar y potenciar polos turísticos, comerciales y gastronómicos, aumentar el parque automotor de la Policía comunal y crear un centro cultural donde los vecinos puedan acceder de forma gratuita a diferentes actividades artísticas.

A su vez, Guevara destacó: “Es necesario que la comuna se haga presente en zonas donde hoy brilla por su ausencia. Un claro ejemplo es la localidad La Bebida, la cual ha estado prácticamente abandonada por el municipio y nosotros queremos brindarle igualdad de oportunidades”.

Suspensión de las elecciones

En referencia a la cautelar de la Corte Suprema que suspendió esa categoría en las elecciones, Guevara afirmó: “Que Uñac no participe, es como ir a jugar al partido sin el capitán, pero ahí vamos a estar los candidatos dando batalla y pelea. Creo que Ha sido tremendo lo que ha ocurrido, tal vez todavía no lo dimensionamos, pero creo que este domingo los sanjuaninos tenemos que demostrar que somos nosotros los que elegimos a nuestras autoridades y no Capital Federal”.

En este sentido, el candidato a intendente aseguró que a su entender será alta la participación de electores y agregó que cuando se conozcan los resultados de las elecciones, “El mapa de San Juan se va a pintar de azul”.