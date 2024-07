Franco Colapinto rompió el silencio tras probar el Williams de Fórmula 1

Franco Colapinto se mantiene sereno y concentrado, a pesar del hito que acaba de alcanzar en la Fórmula 1. Con solo 21 años, el piloto argentino participó en la práctica libre 1 del Gran Premio de Gran Bretaña, convirtiéndose en el primer compatriota en formar parte de un fin de semana oficial de F1 desde Gastón Mazzacane el 15 de abril de 2001. En una charla exclusiva con Infobae, el argentino compartió sus impresiones sobre esta experiencia única.

“Para mí era un gran objetivo desde hace mucho subirme a un F1. Es un sueño cumplido y haber hecho la FP1 es haber cumplido otra gran meta. Tuve un buen resultado y lo disfruté mucho; feliz de la oportunidad. Hicimos todo el run plan y completé todas las vueltas que quería el equipo. Hubo una bandera roja (despiste de Yuki Tsunoda) que nos retrasó un poco y tuvimos que hacer el simulacro de performance con mucha más nafta Me fue muy bien y el equipo quedó muy contento”, comenzó explicando Franco Colapinto.

Luego, el piloto argentino agregó: “Silverstone es un circuito complicado porque tiene curvas muy rápidas y el auto de F1 llega al límite del downforce (N. de la R: es la fuerza hacia abajo que presiona el auto contra la pista) y es complicado en tantas vueltas. Pensé que iba a estar más lejos de Albon en curvas rápidas y demás, pero estuve contento con cómo me sentí y cómo llevé al límite en el long run”.

“Tampoco usé todas las tools que tiene el auto y tuve ida de trompa, y si bien cambiamos un poco el alerón delantero no sentí que maximicé lo que podía hacer yo arriba del auto con el diferencial, el torque, con el freno, y no utilicé todo lo que pude para mejorar el balance del auto y en la FP1 nos costó mucho rotar, y en las curvas lentas y rápidas no teníamos mucho grip adelante. Pero me llevé la experiencia y la idea es seguir trabajando en el simulador después de esto y hay data para seguir reforzando algunos puntos”, expuso Franco.

Más declaraciones de Franco Colapinto de la Fórmula 1

Al ser consultado sobre lo que más le sorprendió, Colapinto expresó: “El cambio de dirección en curvas rápidas es algo que impresiona mucho. En una curva en la que casi tengo que frenar en un F2 a hacerla a fondo en un Fórmula 1 es bastante impresionante llegando a mucha más velocidad, pero también es algo que disfruté mucho. El cambio de dirección en curvas rápidas es algo que impresiona mucho. En una curva en la que casi tengo que frenar en un F2 a hacerla a fondo en un F1 es bastante impresionante llegando a mucha más velocidad, pero también es algo que disfruté mucho”.

Además, sobre las curvas rápidas, Franco Colapinto explicó: “Son 5 G en Maggos y Beckttes y el auto es muy ágil. La verdad que el grip que tenés cuando doblás a más de 300 km/h de un lado para el otro es algo increíble. La sensación es única, cómo el auto está pegado al suelo, y es uno de los mejores circuitos para manejar un F1. El cuello, bien, porque lo esto trabajando mucho. Me cansé un poco al final, pero todo fue mejor que lo esperado. Igual, el mejor entrenamiento es subirte al auto y dar vueltas, por más que lo entrenes en todas las formas que quieras, no vas a entrenar algunos músculos que sí los sentís arriba del auto y es complicado. Me sentí bien, pero hay que seguir trabajando en eso”.