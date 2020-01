Fue a buscar a su pareja al trabajo como no le pagaron la apedreó en la calle

Un hecho de violencia se registró en el departamento de Rawson. A las 19 del domingo un hombre fue a buscar a su pareja al trabajo, ya que estaba terminando su jornada laboral en un local de empanadas. Primero la ayudó a guardar las cosas hasta que le pregunto si le habían pagado y es cuando recibió como respuesta que le pagarían recién el día martes, comenzó a insultar a la propietaria del local de comidas y a su esposo, por lo que la propietaria les solicito que se retiraran del mismo y que el día martes arreglarían lo que le debían, pero que se fueran.

Cuando comienzan a retirarse, el agresor de apellido Quiroga Maldonado comenzó a agredirla verbalmente por el solo hecho de que no le habían pagado. Cuando comenzó a caminar la damnificada no se quería subir a la moto de su pareja, quien ante la negativa comenzó a tirarle piedras las cuales no le impactaron y continuaba insultándola.

En ese momento la damnificada le manifestó que ya no lo quería y que se quería separar y es allí cuando Quiroga Maldonado se le abalanzo y le dio dos golpes de puños en el pecho. Que esta situación fue presenciada por distintas personas que se trasladaban en sus vehículos quienes se frenaron a asistir a la víctima y llamaron al 911, dándose a la fuga, pero quedándose a escasos 150 metros del lugar del hecho.

En virtud del llamado al 911 concurrió un móvil de la Subcomisaria Villa Hipódromo los cuales una vez en el lugar y en virtud de las características aportadas por los testigos lograron la aprehensión den Quiroga Maldonado, quedando vinculado a Legajo N°. 06 de Comisaria de la Mujer por el delito de lesiones leves en contexto de violencia de género.