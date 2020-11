Fuerte rechazo de empresarios sanjuaninos al fin de los ATP y desconfianza con el Repro

Nación dejará de pagar el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) desde diciembre y en el empresariado de San Juan la noticia no cayó bien. Los titulares de cuatro cámaras hablaron con DIARIO HUARPE y coincidieron en que esto pondrá en riesgo a las empresas más golpeadas. Además, creen que el Repro II no funcionará bien como reemplazo porque tendrá menor alcance.

Los ATP son una ayuda económica de hasta un salario mínimo vital y móvil que cobran los trabajadores a cuenta del sueldo a través de un depósito de ANSES. Esto significó durante 7 meses que los empresarios sanjuaninos que habían visto reducidas sus ganancias ahorrar este dinero. En la provincia más de 15.000 trabajadores estaban recibiendo esta ayuda.

Pero el que cobrarán en noviembre sería el último, según anunciaron desde Nación, y en cambio los empleadores podrán acceder a un subsidio de hasta $9.000 si cumplen con ciertos requisitos. Los únicos sectores que seguirán cobrando el plan anterior son los considerados críticos, como turismo y gastronómicos.

CAME: “Vienen unas semanas de gastos tremendos”

Para Guillermo Cabrera, responsable de la CAME en San Juan, el anuncio de la quita de los ATP no podría haber llegado en peor momento. “Las ventas no están en el nivel esperado, tenemos vencimientos impositivos, el aguinaldo, fin de año y otra serie de gastos tremendos”, explicó.

El empresario dijo que tanto en el país como en la provincia este sector ha sido el más golpeado por la pandemia y ahora sufrirá otro golpe, que para muchos puede ser fatal.

La entidad nivel nacional espera tener una reunión pronto para poder enviar una propuesta a Nación. Entre los datos que presentarán está que la situación es comprometida tanto para las pymes productivas como para las del comercio.

“No hemos llegado a cumplir ni los objetivos mínimos, ni siquiera el día de la madre o del padre”, explicó. Las medianas empresas productivas han logrado cierto nivel de equilibrio, pero de forma lenta. “En este momento lo que necesitábamos era una ayuda”.

Unión Industrial: “Deben tener en cuenta las desigualdades”

Todas las industrias sanjuaninas quedarán fuera del programa ATP, adelantó el empresario sanjuanino Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial de San Juan. Por eso ya tuvieron reuniones para solicitar algún tipo de ayuda que proteja al sector en los próximos meses o que se redefina la categoría de sector crítico.

“Creemos que, con la industria, que genera tantos recursos, es necesario contemplar la situación”, aseguró Goransky. El sanjuanino dijo que además Nación debería tener en cuenta las desigualdades competitivas que tienen las industrias del interior del país con las que están en los grandes centros urbanos. Si bien un reclamo de fondo del sector es que haya una ley que compense las cargas sociales según la distancia a Buenos Aires, no descartó que haya un pedido específico para el tema de asistencia salarial también.

Además, el sector industrial está preocupado el nivel de ausentismo que tienen hoy por hoy debido a las personas con licencia por ser grupo de riesgo y las de Covid. “Nos han ayudado mucho los programas provinciales como San Juan Trabaja para atenuar el problema de las licencias, pero también pedimos que consideren una jubilación anticipada de aquellos que son de riesgo”, aseguró.

Cámara de Comercio: “Esto y el IFE es un doble golpe”

Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, aseguró que para el comercio es urgente que surja una solución porque la quita de ATP llega en un momento crítico. Es que el comerciante explicó que su sector sufrió además la quita del IFE, que era una inyección de dinero “como un medio aguinaldo” cada vez que se cobraba.

Ahora la preocupación es doble, porque el empresariado que no pueda ingresar al Repro no sólo deberá hacerse cargo de los sueldos completos, sino que también tendrá menos compradores.

“Esto no tiene mucho asidero, los requisitos ya eran difíciles para los comerciantes, porque de 14.000 empleados lo han recibido 4.000 o 5.000 y si ahora lo dificultan más va a entrar una cuarta parte”, explicó. Para Rodríguez, el porcentaje de disminución de ingresos de un año a otro es un factor que deja afuera a comerciantes que igual están en una situación delicada. “El sector tiene más de dos años de pérdidas acumuladas, esto está armado para que acceda la menor cantidad de personas posible”.

Federación Económica: “Es una medida presupuestaria y no por la reactivación”

El presidente de la Federación Económica, Dino Minozzi, aseguró que la medida de retirar los ATP afectará negativamente a todos los sectores económicos de San Juan. Además, dijo que esta decisión “es una medida que tiene que ver con lo presupuestario y no por una reactivación económica”.

Para el empresario, el programa era “una de las pocas ayudas a la oferta, porque el resto son para incentivar la demanda, y esto debilita más a las empresas, así que va a ser complicado”. Minozzi, al igual que el resto de los empresarios, no descartó que dejar de recibir esta ayuda termine siendo el motivo de cierre de los que están más complicados en las cuentas. “El ATP lo recibía el 65% de los empleados privados de la provincia, sobre todo los más sensibles”, aseguró. Entre estos últimos están los sectores que se dedican a servicios, que son algunos de los que más pérdidas han tenido según el empresario.

Debido a esta preocupación, adelantó que este miércoles tendrán una reunión con empresarios y los asesores económicos de la Federación para analizar el alcance y la forma de inscripción al Repro. Pero la preocupación es que sea difícil el ingreso y que implicará que los patrones deberán habituarse “a un sistema nuevo”.