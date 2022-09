Las altas temperaturas en San Juan comienzan a asomar y hay quienes prefieren anticiparse al pico para abaratar costos en la instalación de aire acondicionado. Si bien, los valores son mayores en comparación a la temporada pasada, se habla de un 30% de aumento, aseguran que podría subir más. Es que en gran medida es una actividad que se rige por el precio del dólar, por lo que no descartan llegar a un 50% a fin de año, cuando sea el momento de uso pleno de los equipos.

"Hoy por hoy, la instalación de un equipo de las frigorías más bajas está sobre los $25.600. Este precio es al día de la fecha sirve tanto de orientación para el cliente como para el técnico, pero puede estar por debajo o por encima, mucho dependerá del trabajo que se trate y de los materiales que se deban usar al momento", comenzó diciendo Eduardo Albeiro, vicepresidente del Foro Refrigeración y Afines de Cuyo (FRYAC), a DIARIO HUARPE.

El valor mencionado aumenta en función de las frigorías con las que cuente el equipo. "Por lo general, la mayoría de los hogares de la provincia cuentan con equipos de 3.000 a 4.500 frigorías. Los precios en estos casos varían de los $27.200 a los $28.600 para su instalación, pero hay presupuestos que pueden alcanzar los $87.750. En este caso hablamos de los aires que vemos por lo general en los grandes comercios", destacó Albeiro.

Pese a los nuevos valores, el representante dijo que la gente comenzó a anticiparse tanto a la compra de nuevos equipos como también para hacer el mantenimiento de los que ya se encuentran en el hogar. "Los usuarios se están adelantando ante la incertidumbre y el día a día, donde todo va variando. Si bien el dólar en estos días tuvo una baja, no se sabe si en la próxima semana exista un efecto rebote y el precio, tanto de los equipos y los materiales, cambie", comentó.

En cuanto al mantenimiento, Albeiro recomendó adoptar la misma previsión. "Esta fecha es la mejor para comenzar con los trabajos de mantenimiento de los aires acondicionados, dado que para estas fechas aún no llegamos al pico de demanda de los técnicos y se puede anticipar a no correr riesgos de no contar con una persona especializada en el tema para el trabajo", relató el especialista.

Al igual que con la instalación, los precios para hacer una revisión y mantenimiento son más caros que el año pasado y pueden oscilar entre los $9.600 y los $21.300, un 25% más que el año pasado. "Esta diferencia de valores se debe particularmente al tipo de trabajo. Hay personas que son un poco más desconfiadas y no quieren que el técnico se lleve el equipo al taller, por lo tanto, se trabaja en el lugar. Ese es el precio más barato. Si hay necesidad de un traslado, el precio se encarece considerablemente", expresó.

Finalmente, el representante de la FRYAC recomendó, a la hora de comprar un equipo nuevo, tener en cuenta la nueva tecnología que permite disminuir el consumo de energía eléctrica. "Los nuevos equipos llamados inverter son totalmente recomendables, pese a ser un poco más costosos que los normales. Estos equipos tienen un proceso de funcionamiento, que permite disminuir el consumo, por ende un menor costo en la factura de la luz. Muchos van a optar por esta opción teniendo en cuenta la quita de subsidios", subrayó Albeiro.

Más aumentos

En los comercios de electrodomésticos sanjuaninos también comenzaron a anticiparse a la temporada y en muchos de ellos ya se pueden ver a los clientes consultando por el precio de un aire acondicionado.

Esta temporada, según indicaron los gerentes de las tiendas consultadas por este medio, el promedio de aumento en el costo de un equipo nuevo ronda 40% en relación con los valores del año pasado. Hoy un aire acondicionado de 3.500 frigorías, que es el más demandado para una casa familiar, dependiendo la marca y tecnología que usa, se puede conseguir en $130.000 a $150.000.