Fuerzas de izquierda chilenas apuntan a un juicio político contra Piñera y Chadwick

El presidente del Partido Comunista chileno, Guillermo Teillier, confirmó que su fuerza está trabajando en la presentación ante el parlamento de una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera como consecuencia de las violentas protestas sociales, en las que ya se registraron 18 muertos.



La acusación constitucional es un proceso de investigación parlamentaria equiparable al juicio político, donde la Cámara de Diputados se constituye como acusadora y el Senado como cámara juzgadora y, en caso de que el funcionario sea hallado culpable se justifica su destitución o inhabilitación para el ejercicio del cargo u otra función pública.​



Los parlamentarios ya habrían recogido nueve de las diez firmas requeridas para presentar el recurso, informó el dirigente comunista, que integra el bloque de Unidad Para el Cambio, con 13 legisladores.



"Nosotros, si es que lo pide la ciudadanía, lo vamos a hacer: Una acusación constitucional, evidentemente. Estamos trabajando en ello, no podemos decir el plazo exactamente porque hay que prepararlo jurídicamente", aseguró el presidente del PC, citado por Radio Cooperativa.



"Estamos viendo porque resulta que hay ya a estas alturas 18 muertos en Chile. Hay muchos heridos, hay muchos detenidos. No se sabe la identidad de muchos de ellos", agregó Teillier.



"Esto no puede ser borrón y cuenta nueva. Alguien tiene que responder por eso, por que resulta que el Presidente pidió perdón anoche y entregó algunas medidas que pueden ser más o menos justas, pero que en el debate parecen un poco mezquinas", aseguró.



"Pero aquí hay una responsabilidad por el hecho de que ellos no tomaron las medidas para evitar que sucediera lo que está sucediendo en Chile hoy. Entonces, lo que estamos pensando es en una acusación constitucional o contra el Presidente de la República o contra el ministro (del Interior), Andrés Chadwick", agregó el dirigente, citado por el diario La Tercera.



El anuncio se realizó mientras el ministro Chadwick se encontraba en la Cámara de Diputados exponiendo respecto al conflicto social. En un momento, abandonó la sesión -que fue suspendida por un incidente entre los legisladores- y ante una pregunta sobre el anuncio del PC, lo calificó de "improcedente".



"Me parece completamente improcedente y yo le pediría a sectores políticos que los hemos invitado a conversar y dialogar, que contribuyan a la solución del problema y no a generar más conflicto".



Respecto a las peticiones que hacen desde algunos sectores para que renuncie a su cargo, Chadwick manifestó que "yo asumo mis responsabilidades pero obviamente no tengo ninguna responsabilidad política por esta situación".



Por su parte, el Frente Amplio, una coalición de fuerzas progresistas que reúne 20 diputados en el Parlamento, también exigió la renuncia de Chadwick, por entender que “el ministro abandonó sus deberes”.



En el mismo sentido se pronunció el izquierdista Convergencia Social, que tiene una bancada de 4 legisladores sobre los 155 del cuerpo.



Según la diputada Gael Yeomans los hechos de violencia en contra de las personas en el Estado de Emergencia “tienen una responsabilidad política y creemos que hoy tiene que ser asumida por el gobierno y en este caso, y en particular, debido a la acción que tiene el ministro del Interior en esta materia, venimos a exigir como Convergencia Social la renuncia del ministro Chadwick”.



La parlamentaria indicó la salida del jefe de gabinete debe hacerse de forma “urgente” y advirtió que “si el ministro no renuncia presentaremos una acusación constitucional para hacer efectiva esta responsabilidad política”.