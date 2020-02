Furiase: "Es lógico que en la negociación entre la Provincia y bonistas se descarte un salvataje"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director de la consultora Eco Go, Federico Furiase, coincidió con la decisión del gobierno nacional de descartar la posibilidad de llevar adelante un salvataje financiero en la propuesta de Buenos Aires de diferir hasta el 1 de mayo el pago de un vencimiento de capital del bono BP21, porque eso otorga "mayor margen de negociación" a la provincia con sus acreedores.



Si bien consideró que "esta apuesta tiene riesgos", en la negociación debe primar "el riesgo moral sobre el riesgo sistémico", explicó.



En una entrevista con la agencia Télam, el economista detalló los desafíos que enfrentan el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires a la hora de negociar la reestructuración de deuda.



Furiase, economista de la UBA y Magíster en Finanzas de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT), alterna su vida académica con su actividad en el sector privado.



Además de ser profesor en la Maestría de Finanzas y en la carrera de grado de Economía Empresarial de la UTDT, se especializa en el análisis macroeconómico, tópicos de moneda y mercados financieros.



A continuación los principales tramos de la entrevista:



Télam: -¿Cómo evalúa el primer mes y medio de la gestión de Alberto Fernández?



Federico Furiase: -Con la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva hubo una señal fiscal muy importante que vino por dos lados: lo primero es lo que tiene que ver con el aumento de la carga tributaria y el aumento de impuestos a clases con ingresos más altos para poder balancear el efecto sobre lo que menos tienen; y lo segundo es lo que tiene que ver la desindexación a las jubilaciones a la inflación pasada. Así, se dio una señal muy importante para tratar de moderar la inercia fiscal complicada con el que terminaba 2019.



Después se avanzó con lo que yo diría "aplicar anestesia". Esto de congelar el dólar oficial, tarifas y combustibles, si bien no es un programa anti inflacionario, es aplicar anestesia para contener la inercia inflacionaria.



Pero el Gobierno no debería "engolosinarse" con este congelamiento, porque sino eso empieza a deteriorar equilibrios macroeconómicos básicos.



T: -Parecería que el Gobierno está priorizando la negociación de la deuda para luego enfocarse en el armado del plan económico. ¿Son correctos los pasos en este orden?



FF: -Si tiene un resultado exitoso en la negociación de la deuda eso le permitiría paulatinamente empezar a descongelar dólar, tarifas y combustible con un menor impacto inflacionario.



Por eso, es muy difícil pensar en un acuerdo de precios y salarios si no está cerrada la negociación de la deuda. Pero para tener una negociación exitosa se requiere de una reestructuración inteligente de la deuda que permita descomprimir el perfil de vencimientos sin una quita agresiva de capital, pero se necesita un programa fiscal y monetario consistente.



Por ahora se dio una señal contundente fiscal, en términos de que se desindexaron las jubilaciones pasadas; y en lo monetario, si bien hay una expansión monetaria fuerte porque el BCRA compró dólares y porque le transfiere al fisco para asistir el déficit fiscal y por los vencimientos de pesos que no se puede "rollear", la incógnita es cómo sigue por el lado de las Leliqs.



T: -¿En qué se diferencia la negociación que está llevando el gobierno nacional con la que está llevando la provincia de Buenos Aires?



FF: -Creo que hay una estrategia conjunta y que se está tratando de que las eventuales reestructuraciones de la provincia sigan la lógica de la reestructuración a nivel nacional. Lo que pasa es que hay un problema de 'timing', porque tenemos un vencimiento de capital -inicial- en enero de parte de la provincia de Buenos Aires y los plazos de la reestructuración de la deuda soberana, van a estar en marzo.



El ministro (Guzmán) fue muy claro: no hay reservas para pagar vencimientos de capital en dólares. Sí se están pagando mientras se negocia la deuda. Acá justo jugó en contra esto de que le cae un vencimiento de capital a la provincia de Buenos Aires antes de que esté lista la reestructuración soberana y eso está generando cierto conflicto.



Tiene toda la lógica que en la negociación entre la provincia de Buenos Aires y los acreedores tanto el gobierno de la provincia como el gobierno nacional descarten la expectativa de un salvataje financiero de parte de Nación, porque sino no hay margen de negociación.



Ahora esa apuesta tiene riesgos, porque sino se alcanza el 75% que requieren las CAC (cláusula de acción colectiva) y no hay una asistencia financiera se puede entrar en un evento de crédito en la provincia, y ahí no sabemos cuáles serían las consecuencias macroeconómicas en un contexto muy vulnerable.



Pero tiene toda la lógica que en la negociación prime el riesgo moral sobre el riesgo sistémico.