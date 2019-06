Fútbol solidario con los que menos tienen

La pasión por el fútbol en la provincia se combina con la solidaridad ya que hay filiales y peñas que no solo se reúnen para ver los partidos juntos, asistir a los encuentros y demás actividades, sino que, en muchas ocasiones se organizan para hacer colectas y eventos cuya recaudación va destinada a poblaciones vulnerables.

Una de las peñas sanjuaninas que se caracteriza por sus buenas acciones con los que menos tienen es la de San Lorenzo que cada año organiza la “Campaña del Abrigo”. Con ella, van por diversas localidades recolectando ropa de invierno y luego la entregan en lugares carenciados.

No fue el único accionar de este tipo que tuvieron, sino que, también juntaron útiles y diversos materiales didácticos y los donaron a la escuela Provincia de Misiones, en Pocito.

Uno de sus integrantes, Federico Oliva, comentó que actualmente están comenzando a organizar un evento para el Día del Niño, aunque aún no definen para qué institución será lo recaudado. “Estamos juntando juguetes, ropa de abrigo, leche en polvo, chocolate, galletas, facturas, todo para que los chicos pasen un lindo día”, dijo Oliva. Quienes deseen colaborar podrán acercar las donaciones por la óptica San Juan que está ubicada por calle Rivadavia y Entre Ríos.

Los fanáticos de Boca Juniors también se organizaron y crearon la peña del club que decidió aportar su granito de arena y colaborar con una agrupación solidaria. Se trata de Asociación del Milagro que hace tiempo reciben las donaciones que les permiten darles la merienda a pequeños pocitanos. Orlando Vera, uno de los integrantes, aseguró: “Nos gustaría ayudar más pero con los tiempos de cada uno a veces no es posible”.

Ahora, los fans de Boca están organizando un chocolate para el Día del Niño destinado a los chicos de un merendero, todavía no definen cual será. No obstante, a pesar de que no haya fechas especiales en el calendario en los próximos días, en esta peña siguen con su labor solidaria: “Siempre nos juntamos a ver partidos y pedimos un alimento no perecedero para donar a comedores, a veces recolectamos juguetes, ropa de abrigo y los donamos principalmente a la zona de El Encón”, contó Vera.

River también tiene su peña y uno de sus miembros, Rubén Correa, informó que “siempre hacemos eventos solidarios y todo lo que recaudamos lo donamos”. No obstante, “este año por la situación económica está todo muy complicado y cuesta conseguir sponsor y gente que ayude”, se lamentó.

Las filiales no se quedan atrás con las actividades en beneficio de los más vulnerables por lo que en Racing también apuestan a brindar ayuda. Uno de sus miembros, Juan Pablo Morales, manifestó que “cuando podemos hacemos actividades solidarias, siempre juntamos ropa y alimentos para los departamentos alejados”.

Además, dio a conocer que ya comenzaron con la colecta de juguetes y ropa para donar a las comunas del interior de la provincia en el Día del Niño. “Dentro de poco largamos la campaña para recaudar donaciones. La idea es ir nuevamente al merendero Piecitos Descalzos al que van cerca de 100 chicos, ya los habíamos visitado en marzo”, indicó Morales.

Torneo solidario

En el 2018 el Torneo de Peñas y Filiales en la provincia adquirió un toque distintivo, la solidaridad con los que menos tienen. Es que el año pasado cada equipo que se presentó tuvo que elegir a una persona, escuela, institución o localidad vulnerable para ayudar. Luego, debían comenzar con la colecta de abrigos y diversos elementos que les permitieran mejorar su situación. Además, lo recaudado en las entradas fue destinado para los equipos que obtuvieron el primer, segundo y tercer puesto, a su vez, estos conjuntos le donaron el dinero a la entidad con la que decidieron colaborar.