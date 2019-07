Gabo Usandivaras habló tras ser demorado por tenencia de marihuana en el aeropuerto de Córdoba: esto explicó

Gabo Usandivaras fue demorado en Córdoba. Gabo Usandivaras fue demorado en Córdoba.

Gabo Usandivaras, el reconocido bailarín de ShowMath, fue demorado anoche en el aeropuerto de Córdoba por tenencia de marihuana en un frasco de mermelada.

“Una amiga de Córdoba me había regalado un frasco de una cosecha personal“, contó en Los ángeles de la mañana. “Yo trasladaba un frasco con flores por consumo personal y por mi madre que está con tratamiento oncológico. Ella consume aceite y manteca canábica“, agregó.

Usandivaras estuvo en Córdoba visitando a una amiga que le regaló las flores de marihuana que él consume y que utiliza también para prepararle aceite y manteca de cannabis a su mamá que está en pleno tratamiento médico.

“Quiero contar mi experiencia para que se difunda y se tome conciencia, porque si está despenalizado el consumo de la marihuana pero no está permitido ni el traslado, ni la portación o la plantación… ¿De qué manera lógica se puede obtener este producto natural?”, agregó el bailarín.

En cuanto al tenso momento que vivió relató: “Me dijeron: ‘Señor Usandivaras le pido que nos acompañe’, sabía por qué me llamaban”, y agregó: “Me fui a la parte de atrás, abrí la valija y les dije que sabía lo que estaban buscando y puse el frasco sobre la mesa y empezaron a buscar testigos. Al principio fue tenso. Eran seis policías y rotulaban todo como ‘narcotráfico’. Les expliqué que era para consumo personal y para mi madre que tiene cáncer“.

“Zafé por dos gramos. Se podía hasta 20 y yo llevaba 18, por eso no fui a la penitenciaria. Hasta que no hicieron el pesaje no me dejaron ir, labraron el acta. Me hicieron foto de fondo y perfil, además de las huellas y con los policías terminamos bien, diciéndome que es hora de que se legalice la marihuana”, explicó.

Y finalmente cerró: “Quiero aclarar que no estoy haciendo apología del consumo de la marihuana, pero sí quiero apoyar la despenalización total del consumo personal y para uso medicinal“.

Por redacción Gente.

