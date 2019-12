Gaich: "Monárriz fue el único técnico que me dio la posibilidad de jugar"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El joven delantero de San Lorenzo, Adolfo Gaich, reconoció esta tarde que Diego Monárriz resultó “el único técnico” que le otorgó “la posibilidad de jugar” como titular en esta Superliga, donde el equipo de Boedo está cumpliendo una irregular campaña.



“(Diego) Monárriz fue el único técnico que me dio la posibilidad de jugar”, expresó el atacante cordobés, de 20 años, autor de los dos tantos en la victoria 2-0 sobre Patronato de Paraná, el pasado fin de semana.



“Me estoy sintiendo muy cómodo. Estoy disfrutando este presente en San Lorenzo, después de que no tenía tanto rodaje”, dijo Gaich al programa 'La Oral Deportiva' (Radio Rivadavia AM 630).



Sin muchos minutos bajo la conducción del despedido Juan Antonio Pizzi, el atacante del seleccionado argentino Sub 23, que jugará la clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, viró para la concepción del interino Monárriz, quien lo ubicó como titular desde el compromiso ante Independiente (1-2), por la duodécima jornada.



“Intento enfocarme en el equipo más allá de que escuché rumores de una salida”, expresó el delantero, que lleva tres tantos en nueve partidos en esta Superliga.



De cara al partido del domingo ante River Plate, uno de los animadores del campeonato, el cordobés apuntó: “River es el mejor equipo de la Argentina, pero nosotros tenemos nuestras armas y trataremos de golpear donde más les duele”, dijo.



En otro orden, el candidato por la oposición, César Francis, cuestionó la posibilidad de que Marcelo Tinelli sea el postulante a presidente, en el marco de una lista de unidad.



“La aprobación del enroque de la fórmula oficialista con Marcelo Tinelli como candidato a presidente sólo refleja que hemos polarizado la elección y la honda preocupación que tienen ante la posibilidad de que demos el batacazo”, dijo.



Francis manifestó su opinión contraria a la conformación de una lista de unidad y señaló: “El 14 de diciembre son ellos o nosotros. El final está abierto y dependerá del socio, si quiere más de lo mismo o darse la chance de cambiar el paradigma de gestión y dirigencial”.