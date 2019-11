Gallardo está en la mira del Barcelona, según la prensa española

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aparece en la mira del Barcelona, según el popular programa televisivo español "El Chiringuito", en medio de la crisis que vive el equipo de Lionel Messi con su director técnico Ernesto Valverde.



En la emisión de anoche del programa de TV que conduce el periodista catalán Josep Pedrerol y cuenta con la presencia alternativa como panelistas de los ex arqueros argentinos argentinos Hugo Gatti y Jorge D´Alessandro se especuló con que el "Muñeco" Gallardo podría estar en la mira de la dirigencia de Barcelona.



La noticia se replicó en otros medios españoles y en la Argentina, tras la derrota por 3 a 1 que sufrió el conjunto "culé" ante Levante por la liga española, tras ir ganando por 1-0 con gol de Messi, lo que puso nuevamente en jaque la continuidad de Valverde al frente del equipo.



Los comentarios sobre la posibilidad de que Gallardo tome al equipo "blaugrana" comenzaron a deducirse a partir de los sucesivos elogios que recibió el actual entrenador riverplatense de tres referentes del mundo barcelonista como Lionel Messi, Andrés Iniesta y el propio Josep Guardiola.



Messi lo votó como el tercer mejor técnico del mundo detrás del mencionado Guardiola y el también argentino Mauricio Pochettino, mientras que Iniesta, que está jugando en el fútbol japonés, lo hizo desde Oriente señalando que "lo que está haciendo Gallardo en River es sensacional".



En tanto que Guardiola, que finalmente terminó detrás del alemán Jurgen Klopp en la elección como mejor entrenador del mundo de la temporada anterior, afirmó que Gallardo (finalizó noveno en ese sufragio) "es injustamente dejado de lado y no se lo considera como corresponde y como lo que es: uno de los mejores del mundo".



"Ojalá pueda enfrentarme a sus equipos algún día, porque la consistencia que le da con los años y se va repitiendo es increíble", completó su elogio "Pep".



El único detractor que tuvo en el programa de anoche que se emite por Antena 3, de España, con sede en Madrid, fue justamente un compatriota de Gallardo, el mencionado "Gordo" D'alessandro, de 70 años, que atajó en San Lorenzo de Almagro entre 1968 y 1974, quien destacó que "el fútbol sudamericano no está a la altura del europeo y menos de un club como Barcelona, de los mejores del mundo".



"Ya se vio eso en la final de la Copa Libertadores del año pasado que se jugó en el estadio de Real Madrid, donde Boca y River parecían dos equipos de la Segunda B de España. Y una prueba de que no va a funcionar la marca el antecedente de lo que pasó en el 'Barsa' con Gerardo Martino", argumentó.



Posteriormente D'alessandro también desacreditó con dureza al actual técnico del Santos, de Brasil, Jorge Sampaoli, que suena para volver a Sevilla, pero no a dirigir a ese club sino a su conciudadano Betis. "Cuando estuvo en España parecía que tenía alguna enfermedad por como se movía de un lado para otro", disparó, lo que provocó la intervención del conductor del programa, Pedrerol, que le pidió que moderara sus dichos.



Gallardo, quien tiene contrato en River hasta la finalización del mandato de Rodolfo D´Onofrio en diciembre de 2021, y está enfocado en preparar a su equipo para la recta final del año, que incluye la final de la Copa Libertadores el 23 de noviembre ante Flamengo de Brasil; la semifinal de la Copa Argentina, y pelear por la punta en la Superliga.



El plantel de River, que se encuentra de licencia desde el triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata, volverá al trabajo mañana desde las 9 en el predio de Ezeiza, de cara al partido del próximo domingo ante Rosario Central en el estadio Monumental.



Después de ese partido, River seguirá con ritmo de competencia ya que enfrentará el 14 de noviembre en Córdoba a Estudiantes, de Buenos Aires, por el pase a la final de la Copa Argentina, y nueve días más tarde jugará la final de la Libertadores ante Flamengo, el sábado 23.



Para el partido del próximo fin de semana Gallardo tendrá disponible el plantel completo ya que volverá Enzo Pérez, quien no jugó ante el equipo marplatense por estar suspendido y fue reemplazado por Leonardo Ponzio.



Gallardo ya avisó que va a seguir jugando con los titulares, de modo que River pondría en cancha ante el "canalla" a Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.