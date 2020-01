Gallardo prepara el equipo con la ausencia de dos titulares para jugar ante Independiente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, debe preparar el equipo que va a jugar el amistoso ante Nacional del sábado a sabiendas de que ante Independiente, por la Superliga, no podrá contar con Nicolás de la Cruz y Lucas Martínez Quarta, quienes deben cumplir una fecha de suspensión.



La idea del "Muñeco" es jugar ante Nacional de Montevideo -en Maldonado- con el posible equipo titular que debería enfrentar al Rojo en el postergado por las fecha 14ta. de la Superliga que le permitiría llegar a la punta del torneo, en caso de que pueda sumar los tres puntos el 19 de enero.



De este modo, en estas horas y antes de viajar mañana hacia Uruguay, deberá decidir si Paulo Díaz jugará en la defensa por Martínez Quarta y cómo armará el medio campo ya que también debe reemplazar a Exequiel Palacios, que fue vendido al Bayern Leverkussen de Alemania.



En esa línea, y con las ausencias de Julián Alvarez y el colombiano Jorge Carrascal que están en sus selecciones Sub 23 que disputarán el Preolímpico, crecen las chances para que jueguen Leonardo Ponzio y Juan Fernando Quintero, aunque también ingresar el juvenil Crístian Ferreira.



De este modo, un posible once para ambos partidos sería con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Quintero y Ponzio o Ferreira; Rafael Borré y Matías Suárez.



Con menos posibilidades, otra variante sería cambiar el sistema y sumar un delantero como Ignacio Scocco o Lucas Pratto en la banda derecha en lugar del uruguayo De la Cruz, quien fue expulsado ante San Lorenzo en la última fecha del año pasado, en la derrota por 1-0 ante San Lorenzo en el Monumental.



En otro orden, el plantel se entrenó esta mañana en San Martín de los Andes con tareas físicas en estaciones, en su última día de pretemporada antes de viajar mañana a Uruguay.



Entre quienes trabajó sin problemas estuvo el lateral Milton Casco, quien ya se recuperó de la pubialgia que lo había complicado en la semana.



Por la tarde, el plantel "millonario" realizará trabajos con pelota y mañana a la tarde viajará directamente a Punta del Este en vuelo chárter, para jugar el sábado por la noche en Maldonado el amistoso ante Nacional.