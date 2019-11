Ganó 44 millones y ahora disputa el premio con una compañera

Hace algunas semanas se conoció la historia de Eduardo Martí cuando se consagró ganador de 44 millones de pesos en el Quini 6. El hombre contó que se pediría licencia en el trabajo hasta fin de año y celebró su fortuna con una fiesta con amigos y familiares. Además, en ese momento dio a conocer que el premio era compartido con una compañera de trabajo pero ahora ella dijo que ella es la verdadera ganadora y hasta presentó pruebas.

En un principio, a raíz del descuento impositivo, de los 44 millones quedarían 16 para Martí y para Victoria Castellano, su compañera. Fue ella quien comentó que habitualmente juegan al Quini con Eduardo, pero ese día estuvo ocupada por lo que le pidió a su amigo que le elija los números 03, 10, 11, 20, 25 y 30. Según Castellano, Martí accedió a ir hasta la agencia, jugar esos números y entregarle la boleta al día siguiente. El hombre hizo dos jugadas y las identificó para diferenciarlas, a la boleta con los números que le pidió Victoria le escribió la palabra “nenas”, mientras que, al otro lo identificó con “Edu” pero, según contó, ella le dio el dinero para ambas jugadas.

“Nenas” fue la ganadora de los 44 millones de pesos y, según la mujer, el acuerdo con Eduardo era que si ganaba “Nenas”, todo el dinero era para ella, y si salía “Edu”, se repartían el dinero en partes iguales. “Lo llamo y me dice ‘ganamos con la boleta de las nenas’, y yo le dije: no, ganamos mis hijas y yo", reveló Victoria, pero su compañero le reclamó: “No, doctora, al boleto lo tengo yo, así que por favor compartamos 50 y 50”.

“Eduardo es un gran compañero de trabajo. Siempre suele salir a hacer trámites y por eso le pedí que vaya a la agencia. Si no era por él, ese día no jugaba y nadie iba a ganar el premio”, contó. Tras llegar a un acuerdo certificado por un escribano, la mujer recibió el dinero en su cuenta y le transfirió los 16 millones a su compañero. “Quiero agradecerle a Eduardo porque lo único que le pedí en medio de su euforia fue que no me nombrara, y a eso lo respetó siempre. Me parece que tiene que terminar como un buen momento, como una alegría”, dijo Victoria.

No obstante, cuando el hombre escuchó las declaraciones de su compañera realizó su descargo. “No es como dice ella, a mí me gusta jugar y siempre sacaba la Quiniela, siempre me dijeron que tenía suerte. Y ella me dijo que juguemos una boleta a medias. No jugamos una, jugamos dos: ella pagaba la del Quini y yo la del Loto, pero el premio era compartido. Ahora quiere hacerse como que me donó el dinero, a mí no me donó nada. Está mal, está equivocada. Debe tener esclerosis porque se olvida que hablamos de que era a medias”, concluyó Eduardo.

Fuente: Infobae.