El programa provincial Garrafa Hogar continuará su recorrido por San Juan. Desde el lunes 15 hasta el viernes 19 de septiembre, la iniciativa llegará a Santa Lucía, 25 de Mayo, Rawson, Zonda y Chimbas.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, busca garantizar que cada familia pueda acceder a este recurso esencial a un precio justo.

En los últimos cuatro meses, más de 8.100 garrafas fueron entregadas a familias de distintos departamentos, consolidando el programa como una de las políticas públicas más solicitadas por los vecinos. El sistema de intercambio “garrafa vacía por llena” permite adquirir envases de 10 kilos a $15.000 y de 15 kilos a $25.000, cifras hasta un 40 % inferiores a los valores habituales en el mercado.

El operativo se realiza con el apoyo de los municipios y está diseñado para acercar las garrafas a los barrios, evitando traslados innecesarios. Cada vecino deberá concurrir con su envase vacío para efectuar el recambio de manera inmediata.

Cronograma de entrega:

Lunes 15/09 – Santa Lucía

9:00 a 11:00 hs: Unión Vecinal Villa don Arturo

11:30 a 12:30 hs: SUM de Villa Alba (Hermes Quijada y Cordillera de los Andes)

Martes 16/09 – 25 de Mayo

9:00 a 11:00 hs: Plaza Santa Rosa (Calle Ramón Barrera y 9 de Julio)

Miércoles 17/09 – Rawson

9:30 a 10:30 hs: Unión Vecinal Médano de Oro

10:40 a 11:30 hs: Capilla Jesús de la Buena Esperanza (San Roque 146, Villa Cenobia Bustos)

11:40 a 12:30 hs: Unión Vecinal 2 de Abril (calle Roque Sáenz Peña y Perona)

12:40 a 13:30 hs: Unión Vecinal Villa San Miguel (Pedro Echagüe 927, entre Rep. del Líbano y Confraternidad América)

Jueves 18/09 – Zonda

10:00 a 12:00 hs: Plaza del Gaucho

12:30 a 14:00 hs: CIC Zonda

Viernes 19/09 – Chimbas

9:00 a 11:00 hs: Plaza barrio del Prado (Calle Tucumán antes de Rodríguez)

11:30 a 13:30 hs: Villa El Salvador (esquina Benavidez y Entre Ríos)

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca garantizar el acceso a un recurso esencial durante los meses fríos, promoviendo seguridad y economía para las familias sanjuaninas.