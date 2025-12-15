Un grave episodio ocurrió en el barrio Uruguay, en Capital. Un menor de 6 años debió ser trasladado de urgencia al hospital tras sufrir una agresión por parte de su hermano de 4 años. Se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a los primeros datos, el hecho se produjo en un contexto doméstico mientras los niños se encontraban jugando. En un momento, el hermano menor, de apenas 4 años, manipulaba una tijera y se la clavó en la cabeza al mayor, provocándole una herida que generó gran preocupación en la familia.

Ante la gravedad de la escena, se dio aviso al sistema de emergencias. Personal del 107 Emergencias acudió rápidamente al domicilio y procedió al traslado inmediato del damnificado hacia el hospital Rawson, donde fue asistido por profesionales de la salud. Tras los estudios correspondientes, se determinó que la lesión no comprometió zonas vitales y que el pequeño evolucionaba favorablemente.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría 2ª, que realizó las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del episodio.