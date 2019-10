Garro llama a los votantes de Alberto Fernández a cortar boleta en la categoría intendente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intendente de La Plata y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, Julio Garro, ratificó su estrategia de municipalizar la campaña de cara a las elecciones generales del domingo y convocó a los votantes del postulante presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, a cortar boleta.



En declaraciones al portal Infocielo, el jefe comunal afirmó que "si el ciudadano que vota la boleta azul (en alusión a la del Frente de Todos) no encuentra su absoluta representatividad en Florencia Saintout (la postulante a jefa comunal del peronismo), lo invitamos a que corte esa boleta y nos acompañe".



"Para ser más claro: a la persona o el ciudadano que votó a Alberto Fernández en la PASO y tiene decidido volver a votarlo en la general, le estamos hablando para que a nivel local evalúe su voto", remarcó.



Garro subrayó que "si hay un ciudadano que tiene elegido su voto nacional, elegido un voto provincial", él no puede dar esa "pelea".



"Si ese ciudadano no encuentra su absoluta representatividad en la lista a intendente de Saintout con respecto a otras alternativas, lo invitamos a que corte esa boleta y nos acompañe", agregó el jefe comunal platense.



En las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto, el Frente de Todos obtuvo, con cinco listas, el 47,2% de los votos y superó a Juntos por el Cambio que sacó 37,78%.