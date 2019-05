Gattoni sobre el acuerdo macrista con el PJ: “Así, no alcanza”

En el Gobierno provincial ponderaron que la gestión macrista busque consensos en la oposición para aplicar una serie de medidas que calmen los mercados, pero creen que la convocatoria no es lo suficientemente amplia como para ser eficaz. Lo que no cierra es que la Rosada haya tendido puentes solamente con los presidenciables del peronismo federal y no con los gobernadores y otros espacios: “Así no alcanza”, aseguró ayer el alfil uñaquista Roberto Gattoni. También cuestionó que entre los puntos a acordar no aparezca ni uno que apunte a lograr un crecimiento de la economía.

En su afán de dar una idea de estabilidad y certezas en medio del descalabro que alienta la volatilidad del dólar y el aumento del riesgo país, los operadores macristas negocian con algunas patas del peronismo alternativo, como Miguel Angel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa. El objetivo es ponerse de acuerdo en 10 puntos básicos, entre los que se encuentran mantener el equilibrio fiscal, reformular la ley laboral, bajar la carga impositiva nacional, provincial y municipal y cumplir con los acreedores externos.

“Me parece bien”, opinó Gattoni sobre el intento de la Rosada de buscar apoyos en otros sectores. De todos modos, advirtió que “el acuerdo debería ser multisectorial, tienen que estar los gobernadores y otros espacios políticos, como el radicalismo, el socialismo… así como está no alcanza, es muy parcial”.

Sobre las medidas en discusión, para el ministro de Hacienda hay una pata floja: ninguna que apunte a lograr un crecimiento económico que redunde en más dividendos para el Estado. Según dijo en radio Estación Claridad, “no veo ningún estímulo al sector productivo, una expansión de la economía, sin eso tampoco alcanza”. A sus dudas sobre las posibilidades de éxito del diseño macrista, agregó que “se plantea que debe haber reducción de impuestos y para eso, es necesario que exista un crecimiento de la actividad que compense”.

La crítica está en línea con lo que viene diciendo él mismo y Uñac desde hace tiempo, en lo que consideran la principal diferencia entre la política local y la nacional. Mientras la administración macrista ordenó ajustes, quita de subsidios y altas tasas en el sistema financiero, en San Juan se han concentrado en pautas para alentar el consumo y subsidiar el pago de intereses para que la industria y el sector agrícola tomen créditos y creen puestos de trabajo.

“No se habla nada de utilizar el sistema financiero para apalancar el sistema productivo”, opinó el compañero de fórmula del actual gobernador, quien va por la reelección. Justamente Uñac se tomó de ese punto esta semana para mostrar su desacuerdo con la Rosada, cuando señaló que apuesta a “la timba financiera”.

Frases

“Así como está, me parece que se trata más de un voluntarismo, que de un acuerdo real y sólido”

“El liderazgo territorial está ausente, porque los gobernadores no han sido convocados”