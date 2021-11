Gattoni sobre las internas: “Tiempo para pensar en las nuevas estrategias políticas nos queda bastante”

Alberto Fernández encabezó este pasado miércoles un gran acto oficialista en la Plaza de Mayo, para celebrar los resultados obtenidos en las elecciones. "Los matices y las diferencias empecemos a ponerlas sobre la mesa para que lleguemos a 2023 con toda la fuerza que necesitamos. Mi mayor aspiración es que en el 2023 desde el último concejal hasta el Presidente de la República lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos”, cerró el jefe de Estado.

Con este escenario planteado, el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni, habló en rueda de prensa y dijo hoy la cabeza está puesta en trabajar para conseguir y generar más beneficios para la provincia. “Tiempo para pensar en las nuevas estrategias políticas nos queda bastante”, afirmó vicegobernador.

“Hoy estamos trabajando y pensando en lo que queda por hacer en San Juan. Estamos muy satisfechos con el resultado electoral, que tal cual como nosotros queríamos, que era un triunfo que ratificara y mantuviera a los sanjuaninos y al gobernador en la centralidad de la escena. Esto lo hemos logrado y esto hay trabajarlo para seguir consiguiendo cosas para San Juan”, explicó el presidente de la Cámara de Diputados sanjuanina.

La idea del presidente es la de dirimir las internas dentro de la estructura del Frente de Todos y llegar a las PASO del 2023 con precandidatos firmes.

En relación a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, el propio gobernador Sergio Uñac se había expresado y dejó en claro que la intención es que San Juan puede evitar dichos comicios. Con esto en el horizonte, los cargos provinciales se resolverían en internas partidarias sin involucrar al electorado.

Cambios en el Gabinete provincial

El resultado de las elecciones en San Juan dejó tela para cortar. La poca diferencia por la que se impuso el oficialismo ante Juntos por el Cambio dejó algunas heridas abiertas. En este sentido, quien hizo un análisis post eleccionario fue el dirigente justicialista Mauricio Ibarra.

"Hay ministros que son jugadores que jugaron 120 minutos y deben pedir el cambio", dijo Ibarra en el programa Paren las Rotativas.

En relación a esto, el vice Gattoni salió con los tapones de punta. “Cualquier expresión de dirigentes es imprudentes. He visto a un dirigente que no es la primera vez que hace este tipo de declaraciones. Creo que hay que ser respetuosos de las incumbencias de cada uno y además, saber entender que hay personas que son voceras del Gobierno, y otros que son dirigentes, que no son parte del Gobierno y que no son voceros. Es la opinión de un dirigente”, aseveró.

En lo referido a si podrían haber cambios en el Gabinete por los resultados de la elección, Gattoni fue contundente: “La única persona que puede hablar de cambio de Gabinete, en caso de que esto ocurra, es el gobernador, nadie más”.

A priori, el único cambio que habrá en el Gabinete provincial es en el Ministerio de Gobierno, ya que la actual ministra, Fabiola Aubone, fue electa como diputada nacional, cargo que deberá asumir a partir del 10 de diciembre. En este sentido, el propio Uñac se manifestó y dijo que por el momento no tienen nadie en mente para ocupar el cargo que dejará vacante Aubone.