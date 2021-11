En el acto en Plaza de Mayo, Alberto llamó a internas dentro del oficialismo

El Presidente Alberto Fernández convocó a un gran acto en la Plaza de Mayo para festejar el resultado electoral del domingo en el que se realizaron las elecciones legislativas.

En coincidencia con el Día de la Militancia, el mandatario convocó a miles de personas que pertenecen a distintas organizaciones y durante su discurso habló abiertamente sobre la necesidad de una interna dentro del oficialismo.

"Los matices y las diferencias empecemos a ponerlas sobre la mesa para que lleguemos a 2023 con toda la fuerza que necesitamos. Mi mayor aspiración es que en el 2023 desde el último concejal hasta el Presidente de la República lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos”, cerró el jefe de Estado.

El discurso de Alberto ante la multitud duró 24 minutos en los que casi no nombró a Cristina Kirchner. Hubo una sola mención a la ex presidenta. Fue casi al final de su alocución, cuando le pidió a la militancia que le diga al resto de la ciudadanía que "hay una Argentina que está por construirse y que tienen un Gobierno, un Presidente y una vicepresidenta que quieren trabajar en el mismo sentido”, señaló Fernández.

De acuerdo a lo que informan medios nacionales, los que participaron de la convocatoria fueron los sindicatos, organizaciones sociales e intendentes bonaerenses quienes convocaron al festejo masivo.

Mientras tanto hay gobernadores del PJ, que ya manifestaron deseo de que dentro de dos años las listas oficialistas se definan elecciones internas.

De hecho el chaqueño Jorge Capitanich fue uno de los que planteó abiertamente, mientras que puertas adentro otros referentes atribuyen los malos resultados a la presión ejercida por la vicepresidenta y La Cámpora, que hicieron pesar sus votos para barrer con la competencia interna antes del cierre de listas. En la Casa Rosada muchos justifican abultada derrota de las PASO por esa razón.

Mientras se escuchaba el discurso de Alberto Máximo Kirchner y los militantes que lo acompañaron permanecieron lejos del sector debajo del escenario, donde se ubican los ministros, funcionarios y referentes del oficialismo.

Mientras tanto, ya se supo que los amigos personales del Presidente, el co-secretario de la CGT Héctor Daer y el legislador Claudio Ferreño se empeñaron en recalcar que aun con una PASO, Fernández todavía está en carrera podría seguir en competencia en caso de desear la reelección.

De forma paralela los ministros más leales a Alberto prometen cumplir con un viejo anhelo de Fernández, interrumpido por la pandemia: una mesa política con representantes de todos los aliados para ordenar el funcionamiento de la coalición. “Si algo hicimos bien, fue crear el Frente de Todos. Quiero que el tiempo que se inicia no sea de silencio, que sea de profundo debate, que cada uno pueda decir lo que piensa, y que podamos encontrar una síntesis que nos permita avanzar”, exclamó el jefe de Estado.

Sergio Massa, que estuvo reunido dos horas con el jefe de Gabinete Juan Manzur y estuvo cerca del escenario, ya manifesto su aprobación de cara a la institucionalización del Frente.

Mientras tanto desde el cristinismo prefieren no hablar de las presidenciales. El gobernador bonaerense Axel Kicillof -uno de los 3 mandatarios provinciales que estuvo presente en el acto aseguró: “estoy pensando en 2022, en la recuperación económica. Institucionalizar el Frente es fortalecer la unidad”, resumió el gobernador, que después de las primarias tuvo que rediseñar su Gabinete por la presión de Máximo y Cristina Kirchner y los intendentes.

En otro tramo el Presidente se refiró a su convocatoria para hablar con la oposición, aunque dejó fuera de estos popsibles encuentros a Mauricio Macri y a Javier Milei. "He pedido que algunas políticas básicas podamos construirlas entre todos. (...) Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios. No hay problema. Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con los compañeros que tiene que niegan la diversidad y el terrorismo de Estado", aseguró Fernández.