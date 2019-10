General asesor de Bolsonaro advierte a la corte sobre "convulsión social" si libera a Lula

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno del presidente Jair Bolsonaro advirtió hoy, a través de su asesor especial en Seguridad, el general retirado Eduardo Villas Boas, sobre una "convulsión social" en caso de que la corte suprema de Brasil permita la liberación de presos de la Operación Lava Jato, entre ellos el ex presidente Luiz Inácio Lula da SIlva. "Es necesario mantener la energía que nos mueve en dirección a la paz social porque de lo contrario el pueblo brasileño puede caer otra vez en el desaliento y en una eventual convulsión social", dijo Villas Boas, quien fue jefe del Ejército hasta inicios de este año. A través de la red social Twitter, el general, asesor especial del Gabinete de Seguridad Internacional del presidente Bolsonaro, se refirió a la votación que el Supremo Tribunal Federal iniciará mañana y terminará en otra sesión la próxima semana. La votación es para determinar si continúa en vigor la posibilidad de que un condenado con fallo de cámara (segunda instancia) debe ser detenido, algo que rige desde 2016 por pedido dela Operación Lava Jato y validado por la corte en su momento. Si este ordenamiento es modificado, se regresará al texto constitucional, que dice que todo condenado debe ser preso cuando son agotadas todas las instancias. En esta situación están una veintena de condenados por la operación Lava Jato y otros 5.000 presos, según el Consejo Nacional de Justicia. Entre los detenidos que pueden beneficiarse está el ex presidente Lula, líder opositor condenado a 8 a ños y 10 meses de prisión por corrupción por parte del ex juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. Una gran agitación en las redes por parte del bolsonarismo contra los "garantistas" del Supremo Tribunal Federal ha comenzado a registrarse, en virtud de que la prensa adelantó que es posible un resutlado 6-5 a favor del fin de la situación de excepción y el retorno al texto de la Constitución Federal de 1988. Villas Boas, uno de los principales consejeros de Bolsonaro, como jefe del Ejército en mayo pasado había lanzado por Twitter un alerta similar a la suprema corte antes de juzgar un hábeas corpus presentado por Lula, que denuncia ser un preso político.