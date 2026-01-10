En medio del impacto por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Gimena Accardi rompió el silencio sobre el tema que moviliza al espectáculo. La actriz, que atraviesa su reciente separación de Nico Vázquez rodeada de rumores similares, se pronunció mientras promocionaba "Tilf", su serie en formato vertical para el canal Olga.

Sobre la crisis ajena, Accardi afirmó: “Cada pareja es un mundo”. Al reflexionar sobre por qué Siciliani decidió perdonar y no separarse frente a la "novela del verano", teorizó: “Tal vez sean una pareja abierta, tal vez tengan reglas”.

Por su parte, Castro reconoció su desliz con la española Sarah Borell y, ante versiones que indican un posible affaire con otra famosa, declaró: “Me siento patético. Rompí la confianza de la pareja”.

Ante la consulta de Puro Show sobre si ella vivió algo similar, Gimena aseguró: “No, no me tocó. Pero si me tocara creo que todo es charlable”. A pesar de que el actor admitió públicamente que “rompí la confianza de la pareja”, Siciliani optó por mantener el vínculo tras la sinceridad extrema de su compañero.