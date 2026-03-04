La Unión Industrial Argentina (UIA) lanzó este miércoles un comunicado contundente dirigido al Gobierno y al presidente Javier Milei, en el que advirtió sobre la crítica situación que atraviesan numerosos sectores industriales y reclamó respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo. El documento fue encabezado con la frase emblemática “Sin industria no hay Nación”, atribuida al expresidente Carlos Pellegrini, y se difundió tras el discurso presidencial en el Congreso en el que se cuestionó al sector empresario.

La UIA destacó la importancia estratégica de la industria para la economía nacional y recordó que el sector representa alrededor del 19 % del Producto Bruto Interno (PBI), aporta cerca del 27 % de la recaudación fiscal y genera millones de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, para defender su papel en el desarrollo y la generación de divisas.

Aunque reconoció algunos avances de la gestión en materia de equilibrio fiscal y estabilización macroeconómica, la entidad subrayó que muchas pymes industriales enfrentan dificultades severas, como bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, problemas para acceder al financiamiento y una preocupante caída del empleo, aspectos que según la UIA requieren políticas de aliento y reglas claras para sostener la producción.

En el comunicado, la UIA también se desligó de las “distorsiones estructurales acumuladas durante décadas”, subrayando que los empresarios no diseñaron ese marco previo y que es necesario trabajar en conjunto con el Gobierno para construir una economía productiva y competitiva en un contexto global.

La requisitoria de respeto hacia el sector productivo fue acompañada por reclamos similares por parte de otras entidades empresariales, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que también pidió un diálogo constructivo y respetuoso entre el sector privado y el Ejecutivo para remover obstáculos al desarrollo económico.

El cruce entre la UIA y el Gobierno se produce en medio de un debate más amplio sobre la profundización de la apertura económica, la competitividad y la adaptación de las empresas argentinas a nuevos escenarios globales, un debate que impacta en la política industrial, el empleo y el crecimiento económico en regiones clave del país.