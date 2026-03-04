La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) definió un nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas que se aplicará en marzo de 2026, junto con el pago de un bono extraordinario no remunerativo. La actualización fue acordada por representantes sindicales y empleadores para adaptar las remuneraciones del personal de casas particulares al contexto económico actual.

Según el acuerdo, el aumento total acumulado será del 3%, distribuido en dos tramos, que comprende un incremento del 1,5% en febrero y otro 1,5% para marzo, sobre los valores salariales vigentes. A ese ajuste se suma un refuerzo extraordinario no remunerativo, cuyo monto dependerá de las horas trabajadas semanalmente por la trabajadora doméstica.

El bono no remunerativo se estructura en tres niveles: quienes trabajen hasta 12 horas semanales percibirán aproximadamente $8.000, quienes cumplan entre 12 y 16 horas recibirán cerca de $11.500, y las trabajadoras con más de 16 horas cobrarán alrededor de $20.000 adicionales. Estos importes se cobraron también en febrero y volverán a pagarse en marzo como parte del esquema acordado.

Los salarios mínimos obligatorios por hora y por mes dependen de la categoría laboral. Por ejemplo, en las tareas generales el valor por hora ronda los $3.298,88 con retiro y $3.546,66 sin retiro, mientras que categorías especializadas como supervisión o cuidado de personas tienen valores mayores. Los empleadores deben respetar estos pisos salariales para garantizar el cumplimiento de la ley.

La actualización salarial forma parte de las negociaciones paritarias del sector y responde a la necesidad de mantener el poder adquisitivo de las trabajadoras domésticas frente a la inflación, además de ampliar la formalización laboral. A pesar de que los incrementos son moderados, el bono extraordinario busca mitigar los efectos del incremento en el costo de vida y dar un alivio adicional a los ingresos de estas trabajadoras.

El acuerdo de la CNTCP también contempla una revisión futura de las remuneraciones en función de la evolución de los índices inflacionarios, por lo que se espera que en los próximos meses del año se analicen nuevos ajustes o complementos salariales.