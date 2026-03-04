Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permaneció 448 días detenido en Venezuela y fue liberado recientemente, ofrecerá su primera conferencia de prensa formal este miércoles a las 14:00 en el Edificio Centinela, acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, entre otras autoridades.

Gallo había sido liberado el pasado domingo y regresó al país en las primeras horas del lunes tras permanecer más de 14 meses en la cárcel venezolana El Rodeo I, en medio de un caso que generó tensión diplomática entre Buenos Aires y Caracas. Su detención fue calificada por distintos sectores como arbitraria y su regreso fue posible tras negociaciones extracancelarias y gestiones de diversas instituciones.

Durante la conferencia de prensa, se espera que Gallo relate su experiencia, responda preguntas de la prensa y ofrezca detalles sobre su detención, su salud y el proceso vivido en Venezuela. Su presentación ante los medios será un momento clave para cerrar un capítulo de alta tensión internacional y facilitar su reintegración social y familiar tras la privación de libertad prolongada.

Desde su regreso a Argentina, Gallo se mantuvo resguardado en instalaciones de la Gendarmería, donde se le realizaron estudios médicos y psicológicos para evaluar su estado tras casi 15 meses de cautiverio. Su familia y allegados han pedido tiempo para su recuperación antes de exponerse públicamente, aunque el anuncio de esta conferencia marca un paso hacia la normalización de su situación.

El caso de Nahuel Gallo no solo movilizó a su entorno personal, sino que también atrajo la atención de autoridades nacionales, organismos de derechos humanos y distintas instituciones internacionales, que lo consideraron un símbolo frente a las detenciones arbitrarias en Venezuela. Ahora, su participación pública puede arrojar luz sobre esa etapa y ofrecer un relato directo tras una experiencia excepcional.

Las expectativas están puestas en sus declaraciones centrales, que podrían influir en futuras gestiones por otros ciudadanos argentinos aún detenidos en el extranjero y en la política pública respecto a situaciones similares en el futuro.