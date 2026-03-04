País > Disposición
El Gobierno oficializó a los directores de la nueva obra social militar OSFA
El Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial la designación de los nuevos directivos de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), entidad que reemplaza y reorganiza al antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) tras su crisis financiera y administrativa.
La OSFA fue creada como un ente autárquico bajo la fiscalización y control del Ministerio de Defensa, con personería jurídica propia y capacidad de actuación tanto en el ámbito del Derecho Público como del Derecho Privado, y tendrá cobertura en todo el territorio nacional.
La conducción del organismo estará a cargo de un Directorio integrado por cinco miembros titulares y cinco suplentes, todos designados por el ministro de Defensa, con mandatos de dos años y posibilidad de una única reelección.
Los titulares nombrados incluyen al General de Brigada (R) Sergio Maldonado como presidente y al General de Brigada (R) Omar Horacio Domínguez como vicepresidente del Directorio, junto al Capitán de Navío (R.E.) Gustavo Rubén Rivas y al Comodoro (R) Juan Carlos Ruiz Pringles.
Como suplentes quedaron designados Juan José Collins, Darío Gabriel Banchio, Miguel Ángel Alonso y Sergio Luis Busdrago, quienes podrán asumir funciones con las mismas atribuciones en caso de renuncia o ausencia justificada de los titulares.
La creación de la OSFA forma parte de una reforma del sistema de salud de las Fuerzas Armadas que busca dar mayor autonomía institucional y eficiencia administrativa, en medio de los problemas que atravesó el IOSFA, cuya crisis financiera había generado dificultades en la atención médica del personal militar y de seguridad.
Durante la transición, las prestaciones de salud continuarán siendo brindadas por el IOSFA hasta que la OSFA esté plenamente operativa y se produzca el traspaso formal de afiliados.