El Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial la designación de los nuevos directivos de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), entidad que reemplaza y reorganiza al antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) tras su crisis financiera y administrativa.

La OSFA fue creada como un ente autárquico bajo la fiscalización y control del Ministerio de Defensa, con personería jurídica propia y capacidad de actuación tanto en el ámbito del Derecho Público como del Derecho Privado, y tendrá cobertura en todo el territorio nacional.

La conducción del organismo estará a cargo de un Directorio integrado por cinco miembros titulares y cinco suplentes, todos designados por el ministro de Defensa, con mandatos de dos años y posibilidad de una única reelección.

Los titulares nombrados incluyen al General de Brigada (R) Sergio Maldonado como presidente y al General de Brigada (R) Omar Horacio Domínguez como vicepresidente del Directorio, junto al Capitán de Navío (R.E.) Gustavo Rubén Rivas y al Comodoro (R) Juan Carlos Ruiz Pringles.

Como suplentes quedaron designados Juan José Collins, Darío Gabriel Banchio, Miguel Ángel Alonso y Sergio Luis Busdrago, quienes podrán asumir funciones con las mismas atribuciones en caso de renuncia o ausencia justificada de los titulares.

La creación de la OSFA forma parte de una reforma del sistema de salud de las Fuerzas Armadas que busca dar mayor autonomía institucional y eficiencia administrativa, en medio de los problemas que atravesó el IOSFA, cuya crisis financiera había generado dificultades en la atención médica del personal militar y de seguridad.

Durante la transición, las prestaciones de salud continuarán siendo brindadas por el IOSFA hasta que la OSFA esté plenamente operativa y se produzca el traspaso formal de afiliados.