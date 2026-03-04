La Justicia argentina, a través del juez federal Sebastián Ramos, citó al gendarme Nahuel Gallo para que declare como testigo en la causa que investiga delitos de lesa humanidad atribuidos a autoridades venezolanas, en un expediente por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en ese país. La medida se tomó tras su reciente liberación y regreso al país, luego de haber pasado 448 días detenido en Venezuela.

El magistrado consideró que la información que pueda aportar Gallo, en calidad de testigo, podría resultar pertinente y útil para reforzar el plexo probatorio en relación a los hechos denunciados como ejecutados por la estructura del Estado venezolano, motivo por el cual fue citada su declaración en la causa.

Antes de fijar la audiencia, el juzgado solicitó a la Gendarmería Nacional Argentina un informe sobre si Gallo se encuentra en condiciones de declarar bajo juramento y en qué tiempo y modalidad podría hacerlo, además de evaluar si existe alguna obligación de confidencialidad de la que deba ser relevado antes de prestar testimonio.

La investigación incluye pedidos de extradición, entre ellos uno del propio juez Ramos contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro por presuntas violaciones de derechos humanos, expediente que ganó notoriedad internacional. El caso se tramita bajo la doctrina de justicia universal, que permite perseguir crímenes atroces sin importar el lugar donde ocurrieron.

El abogado de la querella, Tomás Farini Duggan, había solicitado la citación de Gallo por entender que su experiencia personal y observaciones durante su detención podrían aportar datos sobre el trato de las autoridades venezolanas hacia detenidos y las condiciones de su privación de libertad.

La causa se encuentra en una etapa activa de acumulación de pruebas y testimonios, mientras continúa la búsqueda de responsabilidades por parte de la justicia argentina para definir si las acciones del Estado venezolano constituyeron crímenes de lesa humanidad.