Olvidar la contraseña o el nombre de usuario de Gmail puede generar un problema importante: desde no poder acceder al correo hasta perder temporalmente herramientas como Drive, Calendar, Meet o YouTube. Para evitar bloqueos prolongados, Google cuenta con un sistema de recuperación que permite restablecer el acceso de manera segura siempre que se hayan configurado previamente datos de verificación, como teléfonos o correos alternativos.

El primer paso consiste en ingresar a la página oficial de recuperación (g.co/recover), donde el usuario debe responder una serie de preguntas básicas con el objetivo de comprobar la identidad del titular de la cuenta. Google aclara que no existe penalización por errores y que los intentos son ilimitados, lo que facilita el proceso para quienes no recuerdan detalles precisos. Una vez validada la información, el sistema permite crear una nueva contraseña, que debe ser segura, distinta a las anteriores y lo suficientemente robusta para evitar vulneraciones.

En paralelo, el servicio ofrece otra vía para quienes no recuerdan su nombre de usuario. Para ello, se solicita ingresar un número de teléfono o correo alternativo vinculado a la cuenta, además del nombre completo registrado. Tras confirmar esos datos, Google muestra una lista con los usuarios asociados, una herramienta útil especialmente para personas que manejan varias cuentas o perdieron el formato exacto del correo.

Google también recuerda que no brinda soporte telefónico para recuperar contraseñas, que no trabaja con intermediarios y que nunca se deben compartir códigos de verificación. Además, mediante el Administrador de contraseñas integrado en Chrome, los usuarios pueden revisar claves guardadas, verificar si fueron comprometidas y mejorar la seguridad general de sus accesos.

Este conjunto de herramientas permite recuperar el control de la cuenta sin riesgos y restaurar el acceso a todos los servicios asociados, siempre y cuando la información de recuperación esté actualizada y correctamente vinculada.