La Libertad Avanza San Juan confirmó este viernes que el presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento, Lucas Gómez, del bloque Cambia San Juan, decidió acompañar las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei. El dirigente también dejó abierta la posibilidad de formalizar su alineamiento con el proyecto provincial y nacional del espacio libertario.

Según informaron desde el sector, la definición del concejal es resultado de un proceso de conversaciones sostenido con el diputado nacional y principal referente de La Libertad Avanza en San Juan, José Peluc, quien viene trabajando en la ampliación territorial del espacio.

Gómez explicó su decisión asegurando que se trata de un gesto de acompañamiento a las políticas que, a su entender, buscan encaminar al país hacia un rumbo mejor.

“Venimos conversando. En política hay que consensuar, dialogar, tratar de apoyar las buenas ideas, y las ideas del presidente Milei representan el camino correcto para que Argentina mejore. Comparto su forma de pensar y de trabajar para que el país salga adelante”, expresó.

La incorporación política del titular del Concejo Deliberante contó con el aval explícito de Peluc, quien destacó la importancia de sumar dirigentes locales que compartan la visión de transformación institucional y económica. Desde La Libertad Avanza señalaron que el acercamiento de Gómez consolida el crecimiento territorial del espacio en distintos departamentos de la provincia.

Además, se informó que en los próximos días un equipo provincial de La Libertad Avanza visitará Sarmiento, donde se mantendrán reuniones políticas e institucionales con referentes locales, en el marco del proceso de expansión y articulación departamental.