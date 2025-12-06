La salud cerebral y el bienestar emocional pueden potenciarse con acciones simples y accesibles en la rutina diaria, sin necesidad de cambios extremos. Así lo indican diversos estudios científicos que destacan la importancia de pequeños hábitos para mantener una mente ágil, equilibrada y resistente a los desafíos cotidianos.

Entre las recomendaciones más relevantes, dormir en completa oscuridad durante la noche es fundamental. La exposición a la luz, incluso en niveles bajos, afecta negativamente el sueño profundo, eleva la frecuencia cardíaca y aumenta la resistencia a la insulina. En adultos mayores, estos efectos se vinculan con mayor incidencia de obesidad, diabetes, hipertensión y deterioro cognitivo. Por ello, el uso de un antifaz puede ser una solución efectiva para mejorar la calidad del descanso y la salud cerebral.

Publicidad

El yoga, más allá de sus beneficios físicos, también aporta a la función cognitiva. Sat Bir Singh Khalsa, profesor asociado en la Facultad de Medicina de Harvard, señala que esta práctica combina respiración, meditación y posturas adaptables a cada persona para "optimizar el funcionamiento y el rendimiento como ser humano en todos los niveles". Estudios recientes sugieren que el yoga ayuda a personas mayores en riesgo de Alzheimer y deterioro cognitivo.

La vacunación regular es otra herramienta clave para prevenir enfermedades que pueden acelerar el deterioro cerebral. Investigaciones publicadas en Nature Aging relacionan infecciones graves —como gripe, herpes y enfermedades respiratorias— con una mayor atrofia cerebral y riesgo de demencia. Rudy Tanzi, director del Centro McCance para la Salud Cerebral, destaca que estos hallazgos amplían estudios previos al demostrar que las vacunas contra la gripe y el herpes zóster pueden reducir el riesgo de demencia.

Publicidad

Controlar la presión arterial es vital para la salud cognitiva. Casi la mitad de los adultos en Estados Unidos padece hipertensión, lo que dificulta el flujo sanguíneo al cerebro y contribuye a la patología del Alzheimer. Silvia Fossati, directora interina del Centro de Alzheimer en la Universidad de Temple, explica que la hipertensión afecta la vasculatura cerebral y reduce el suministro de oxígeno y nutrientes esenciales, aumentando el riesgo de demencia.

En el plano emocional, la tendencia conocida como JOMO, o "la alegría de perderse algo", aparece como una alternativa saludable al FOMO (miedo a perderse algo). Tali Gazit, profesora asociada en la Universidad Bar-Ilan, afirma: “JOMO nos recuerda que no sólo no podemos temer que nos estemos perdiendo algo importante, sino en realidad disfrutar de perdernos algo”. Esta actitud ayuda a reducir la ansiedad y mejora el bienestar emocional, especialmente en el contexto de las redes sociales.

Publicidad

La jardinería emerge como una actividad beneficiosa para la salud mental, promoviendo la conexión con la naturaleza y la interacción social. Jonathan Kingsley, profesor en la Universidad Tecnológica de Swinburne, resume su valor señalando que es una forma de “volver a unir las piezas de lo que nos hace humanos”. Tanto en espacios interiores como exteriores, esta práctica mejora el estado anímico y el bienestar general.

Finalmente, el altruismo, a través de actos como el voluntariado o las donaciones, genera un impacto positivo en la salud emocional de quienes ayudan. Aunque en Estados Unidos estas acciones han disminuido, las investigaciones muestran que el altruismo puede iniciar un ciclo virtuoso donde el bienestar personal estimula nuevas acciones solidarias, fortaleciendo la resiliencia emocional.