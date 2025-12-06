La FIFA difundió este sábado el fixture definitivo del Mundial 2026 y confirmó días, horarios y sedes de todos los partidos. Argentina, que integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania, ya tiene su grilla para pelear por el pase a 16 avos de final.

El estreno será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 23hs (hora Argentina). La segunda fecha se dará el lunes 22 de ese mes ante Austria en el Dallas Stadium a partir de las 15 (hora Argentina). Y, finalmente, cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium a las 12 de la noche (hora Argentina).

En caso de terminar como líder de su zona, la Albiceleste se medirá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) con sede en Miami. Con ese escenario, el camino, en caso de avanzar a octavos sería contra los segundos del Grupo D y G, entre los que se destacan Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. Proyectando un cuartos de final, los campeones del mundo podrían cruzarse hipotéticamente con la Portugal de Cristiano Ronaldo y un eventual choque con Inglaterra o Brasil en semifinales.

En caso de que la Selección culmine en el segundo puesto, el rival saldría del puntero del H, donde parten como candidatos España y Uruguay. En octavos, un posible rival podría ser algún segundo de los Grupos G y L que tienen como favoritos a Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana. De pensar en un potencial partido de cuartos de final, podría ser Bélgica o Estados Unidos. En semifinales quedaría del lado de los punteros de las zonas que tienen como cabeza de serie a Alemania, Francia y Países Bajos.

Fuente: Infobae