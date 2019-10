Gobierno aprueba contratos con BID, BIRF y Fonplata por US$ 595 millones

El gobierno nacional aprobó distintos contratos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), para financiar obras y programas sociales en la provincia de Buenos Aires por US$ 595 millones.



Lo hizo a través de los decretos 718, 719, 720 y 721/2019 publicados hoy en el Boletín Oficial.



El primero de ellos avaló el Modelo de Contrato de Garantía a suscribirse entre la Argentina y el BIRF, y el Modelo de Contrato de Contragarantía a suscribirse entre el gobierno nacional y el bonaerense.



Se trata de un crédito de US$ 150 millones para financiar el Proyecto Apoyo a la Transición de la Tarifa Social Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, que tiene como objetivo general apoyar la transición del esquema de la tarifa social



eléctrica de la Nación al distrito bonaerense y fortalecer la capacidad institucional provincial para su implementación.



El segundo de los decretos dio el visto bueno al Modelo de Contrato de Garantía a suscribirse entre la Argentina y el Fonplata, y el Modelo de Contrato de Contragarantía a suscribirse entre el gobierno nacional y el bonaerense.



Estos contratos respaldan un desembolso de US$ 50 millones, a fin de "cooperar en la ejecución del Programa de Fortalecimiento al Servicio Alimentario Escolar de la Provincia", con el objetivo general de apoyar la mejora nutricional de los niños de nivel inicial y primario que asisten a escuelas públicas bonaerenses.



El programa busca garantizar la efectiva provisión diaria de Desayuno Merienda Completo (DMC) en las instituciones educativas de nivel inicial y primario en los municipios con convenio en la Provincia, e incrementar el control del servicio brindado por los proveedores.



El tercero de los decretos aprobó el Modelo de Contrato de Garantía a suscribirse entre la Argentina y el BID, y el Modelo de Contrato de Contragarantía a suscribirse entre el gobierno nacional y el bonaerense.



En este caso, el BID busca asistir financieramente la ejecución del Programa de Fortalecimiento e Integración de Redes de Salud en la Provincia por U$S 150 millones de dólares, que tiene por finalidad mejorar la accesibilidad y la cobertura efectiva de los servicios públicos de salud para la población bonaerense.



Esta política apunta a mejorar la accesibilidad y resolución del primer nivel de atención en un conjunto de municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a incrementar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia en toda la provincia; y a mejorar la oportunidad de la dispensa de medicamentos oncológicos y paliativos en todo el territorio.



El último de los decretos avaló el Modelo de Convenio de Préstamo a celebrarse entre la Argentina y el BIRF por hasta US$ 245 millones, destinado parcialmente al financiamiento adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo.



El proyecto tiene por objetivos mejorar los servicios de alcantarillado de la Cuenca Matanza-Riachuelo y otras partes de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires mediante la expansión de la capacidad de transporte y tratamiento.