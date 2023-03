Los docentes autoconvocados y el Gobierno provincial protagonizaron, nuevamente, una jornada maratónica en San Juan. Luego de un nuevo rechazo de la propuesta salarial que las autoridades les plantearon, los maestros volvieron a reunirse en la puerta de Casa de Gobierno con el objetivo de llevar la respuesta formal, pero además, intentar una vez más que también se adelante el tramo de 10% en septiembre a este primer semestre. Lejos de aceptarla, el Gobierno se puso firme, les exigió la vuelta a clases para este miércoles y les dijo que llamarán a paritarias para legalizar la proposición que ya se ofreció (adelantar el 20% de aumento de noviembre en dos tramos, 10% en abril y 10% en julio). Además, el objetivo de reabrir la negociación con los gremios docentes es que se confirme el no descuento de días de inasistencia de manera legal para aquellos que vuelvan a clases este miércoles, luego de 10 días de paro. Por esto, es que hay muchos trabajadores que decidieron volver a clases, mientras que otro grupo prefirió seguir en asamblea. Cabe aclarar que este nuevo panorama salarial también aplicará al resto de los estatales.

DIARIO HUARPE estuvo presente durante todo el día del martes, tanto en las asambleas docentes como en la negociación con Gobierno. En este sentido, durante horas del mediodía decidieron por mayoría rechazar la propuesta que adelantaba los aumentos de noviembre, repartido 10% en abril y 10% en julio. También plantearon que se concentrarían en Casa de Gobierno para darle una respuesta a las autoridades y pedir nuevamente que también se adelanten el tramo de septiembre.

El Gobierno, representado en esta discusión por el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent; y el subsecretario de la Unidad de Gobernación, Luis Rueda, recibió a los representantes de los docentes. Los que volvieron a la negociación fueron Jorge Lozano, Jorge Echegaray, Pablo Espinoza y Emanuel Carrión, mientras que los nuevos fueron Jorge Caballero y "Profe Eugenia". Los autoconvocados llevaron un nuevo petitorio que incluía el porcentaje de septiembre antes de junio. Es decir, querían que el incremento salarial sea del 71,1% antes de que culmine este primer semestre.

Sin embargo, este nuevo pedido fue rechazado totalmente por las autoridades y mantuvieron firme la anterior propuesta. Finalmente, sin importar lo que digan o hagan los docentes, reabrirán de manera urgente las paritarias para legalizar este nuevo acuerdo, debido a que cualquier tratado con docentes es ilegal, ya que no tienen personería gremial ni jurídica.

Dentro de esta negociación con gremios docentes (UDA, UDAP y AMET), el Gobierno gestionará que no se descuenten los días de clases a quienes asistan este miércoles. La condición para que esto se cumplimente es que los chicos vuelvan a las aulas.

"No hubo cambios respecto a la propuesta que habíamos hecho ayer porque no teníamos forma de adelantar septiembre. Con la condición de que vuelvan a clases, también nos hemos comprometido a gestionar ante los gremios el no descuento de días de inasistencia, pero solo a los que vuelvan a clases. Tuvimos que reabrir paritarias porque tenemos que legalizar estos cambios en el acuerdo paritario", dijo a DIARIO HUARPE Gerardo Torrent.