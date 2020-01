Gobierno nacional dice que CABA habría recibido 127 mil millones de más por traspaso de policía

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno nacional estableció que la ciudad de Buenos Aires recibió "127 mil millones de pesos de más por el traspaso de la Policía Federal" e investiga si fue adulterada la cantidad de efectivos cambiados de jurisdicción para "inflar" los montos obtenidos.



Fuentes oficiales informaron a Télam que las cifras están contenidas en un estudio realizado por especialistas de diversas áreas de la administración de Alberto Fernández, fundamentalmente el Ministerio del Interior, en medio de la polémica por la revisión de los porcentajes de coparticipación federal, según la cual el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta dice que se vería perjudicado.



El informe que dirigió la cartera que conduce Eduardo "Wado" de Pedro -y en el que tuvo intervención la secretaria de Relaciones con las Provincias, la ex ministra de Economía bonaerense Silvina Batakis- indica que la Capital Federal "recibió fondos de más" entre 2016 y 2019.



Y se explicó que esa supuesta fuga se habría producido por "cálculos incorrectos" en el renglón de la derivación de dinero para cubrir costos extras por el traspaso de la Policía Federal a la jurisdicción porteña.



El estudio oficial, añadieron los voceros, determinó que "la cifra involucrada en esos fondos de más que recibió el gobierno porteño asciende a 127 mil millones de pesos".



Además, las fuentes revelaron a Télam que se investiga si fue "adulterada la cantidad de policías traspasados", ya que, dijeron, "se informó que habían sido 20.500, pero en realidad habrían sido 19.500".



"Este punto también es materia de investigación porque esa diferencia de 1.000 policías habría permitido recibir un dinero adicional que no correspondía", precisaron los voceros.



La información recabada por el gobierno de Fernández, dijeron las fuentes, estaría sobre la mesa de discusiones de los futuros porcentajes de coparticipación federal. El gobierno nacional pretendería rebajar en alrededor de un punto la coparticipación para el distrito porteño, mientras Rodríguez Larreta podría admitir la mitad.



Mediante un decreto, en 2016 el entonces presidente Mauricio Macri aumentó de 1,4 a 3,75 el porcentaje de coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, aunque por la presión de la oposición de ese momento y los gobernadores la cifra se redujo a 3,5.



El motivo esgrimido era que ese incremento estaba destinado a compensar los gastos de funcionamiento de la Policía Federal en su nueva jurisdicción.



La Constitución Nacional establece en el artículo 75 que "no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso".



En la cuestión también interviene el Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic. Su aporte fundamental es el detalle de los policías transferidos y sus sueldos para establecer los costos del funcionamiento de la fuerza policial.