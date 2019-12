Gobierno y oposición buscan acuerdo para tratar la Ley Impositiva bonaerenses 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno bonaerense y la oposición continuaban hoy las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo que facilite el tratamiento en la Legislatura provincial del proyecto de ley Impositiva 2020 que envió el gobernador Axel Kicilllof, y que contempla aumentos en forma segmentada en el impuesto Inmobiliario Urbano y Rural.



Fuentes legislativas explicaron a Télam que "hasta esta noche continúan las reuniones entre legisladores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio para lograr un consenso", y agregaron que en algunos encuentros participan también miembros del Poder Ejecutivo.



Si bien tanto las Cámaras de Senadores y Diputados estaban convocadas a sesionar por la tarde, los legisladores pidieron un cuarto intermedio "sin hora", lo que los habilita a bajar al recinto hasta las 23.59 de hoy.



Si bien desde el oficialismo negaron que se trate de un "impuestazo" en los inmobiliarios, la oposición objeta los porcentajes de aumento, fundamentalmente los que afectan al sector rural.



La fuente precisó también que en el medio de la negociación "también se filtran los nombramientos que le corresponden a la oposición en el directorio del Banco Provincia y en organismos descentralizados".



El vocero no descartó que si las negociaciones se extienden "el proyecto podría tratarse cerca de la medianoche o a la madrugada", algo que ya ocurrió la semana pasada cuando se aprobó la Ley de Emergencia enviada por el gobernador.



El proyecto impositivo fue ingresado por el Senado, en el que Juntos por el Cambio cuenta con 26 de los 46 legisladores que integran la cámara, lo que obliga al oficialismo a lograr un acuerdo para poder tener quórum.



Hoy, el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, aseguró que el proyecto de ley Impositiva 2020 "implica que los amplios sectores medios urbanos tendrán aumentos muy moderados, el 86% de los contribuyentes afrontarán aumentos menores a 3.500 pesos para todo el año".



"Se trata de cerca de 3,8 millones de contribuyentes de los 4,5 millones que afrontan el Impuesto", dijo en tuits en los que dio precisiones sobre la propuesta, que incluye un incremento promedio acorde a la inflación de este año, estimada en 54,6%, según las autoridades bonaerenses.



López expuso que la norma "busca sostener la recaudación tributaria para atender la emergencia que atraviesa la provincia, y a la vez dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria".



"Este proyecto se suma a las medidas de estímulo planteadas en la Ley de Emergencia, y es una herramienta más que necesitamos para atender las necesidades de los más vulnerables y apuntalar la producción y el trabajo", apuntó.



Dijo que en el caso del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano "el principio que guía la propuesta es, precisamente, la progresividad tributaria, lo que se logra mediante topes segmentados a las variaciones".



El Impuesto Inmobiliario representa cerca del 4% de los ingresos de la provincia (3,2% el Urbano y 1% el Rural).



"En el Urbano, además de estar exentos aquellos que poseen una única vivienda pequeña, la gran mayoría de los contribuyentes afrontarán aumentos sensiblemente por debajo de la inflación", explicó.



Señaló que "para las propiedades de menor valor, la variación máxima es de 15% y en el segmento que le sigue la variación no supera el 35%".



El ministro de Hacienda afirmó que en el Inmobiliario Rural "además de una serie de exenciones a propiedades pequeñas de producción agropecuaria, en especial la tambera, se estableció un esquema de segmentación que beneficia a pequeños y medianos productores partiendo de un 15% para las propiedades de menor valor".



"En consecuencia, a más de la mitad de los propietarios rurales se les aplicará una actualización por debajo de la inflación 2019, a lo cual además se suma el descuento del 20% por pago en una cuota", evaluó.



En ese sentido, fuentes del Gobierno bonaerense señalaron que los impuestos por Ingresos Brutos y Automotores "quedan igual que al año pasado" y que el proyecto oficial "se actualiza" el Inmobiliario "por debajo de la inflación de 2019 (estimada en 54,6%)".



"El Urbano no lo pagan los que no son propietarios ni los que tienen una única pequeña destinada a vivienda", explicaron a Télam.



Destacaron además que "están exentos jubilados que cobran menos de la mínima y aquellos contribuyentes cuyas propiedades tienen una valuación menor a los 236.000 pesos".