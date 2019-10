Gol de Jonatan Maidana para el empate de Toluca en la Liga de México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El zaguero ex River Plate Jonatan Maidana anotó el tanto del empate de Toluca como local de Puebla, 1 a 1, en partido correspondiente a la 13ra. fecha de la liga mexicana de fútbol de primera división jugado este domingo. Puebla se había puesto en ventaja a los cuatro minutos del segundo tiempo por intermedio de Alan Acosta y Maidana igualó a cinco minutos del final del encuentro. Para su equipo, dirigido por Ricardo La Volpe, también jugaron como titulares los argentinos Fernando Tobio, Gastón Sauro y Alexis Canelo, mientras que Federico Mancuello ingresó en el segundo tiempo y Emanuel Gigliotti no tuvo minutos en los "Diablos Rojos". Por su parte Atlético San Luis se impuso como visitante a Juárez por 2 a 1 con el argentino Nicolás Ibáñez marcando el gol del triunfo. El español Unai Bilbao abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo e igualó el uruguayo Diego Rolan para Juárez en el final de ese período, pero en el descuento de la etapa final llegó el tanto de Ibáñez, que se sacó la camiseta en el festejo y por ello fue amonestado. En el vencedor también fue titular el argentino Matías Catalán, mientras que el ex Racing Club, Ricardo Centurión, ingresó en el segundo tiempo. Y finalmente Querétaro, en el que fue suplente y no ingresó el argentino Enrique Triverio, venció como local a Monterrey, en el que fueron titulares sus compatriotas Marcelo Barovero, Nicolás Sánchez, Leonel Vangioni y Rogelio Funes Mori, todos con pasado en River Plate, por 2 a 1. Ayron Del Valle y Jordan Sierra convirtieron para el vencedor en el primer tiempo, después de que Carlos Rodríguez abriera el marcador para la visita. Ahora Querétaro está tercero en las posiciones con 21 puntos, detrás del líder Necaxa (24) y su escolta, Santos Laguna (23). América también tiene 21 unidades.