Gol del argentino Vietto en la victoria de Sporting Lisboa en la liga portuguesa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero argentino Luciano Vietto sumó hoy un tanto para Sporting LIsboa, que superó por 2-0 a Gil Vicente, en partido por la segunda jornada del grupo C de la Copa de la liga de Portugal.



La anotación del ex atacante de Racing se dio a los 49 minutos del segundo tiempo, con una muy buena definición que selló el resultado final, tras la apertura de la pizarra de Bruno Miguel Borges Fernandes, cinco minutos antes.



En el mismo encuentro se produjo la expulsión del mediocampista neuquino Marcos Acuña -ex Ferro, Racing e integrante del seleccionado albiceleste-, también en los instantes finales, cuando se jugaban 46 minutos de la segunda parte.



Con esta victoria, la primera del Sporting, el equipo de la capital reúne tres puntos y marcha como escolta de los punteros Portimonense y Río Ave (4), mientras Gil Vicente cierra sin unidades.