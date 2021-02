Golpeó a su mujer, le dijo que si llamaba a la Policía ella la iba a "pasar peor", finalmente terminó preso

Un hombre que entró a la casa de su pareja, la golpeo, la amenazó y hasta le arrebató el teléfono terminó preso y deberá enfrentar una causa por violencia de género en el fuero de Flagrancia.

Esta historia de violencia ocurrió pasadas las 14 de este viernes. A esta hora la víctima estaba almorzando en su departamento con sus dos hijas menores de edad y una amiga. En ese momento ingresó a la vivienda un hombre de apellido Guardia.

Este hombre se sentó a la mesa y pidió que le sirvieran el almuerzo, al parecer la mujer le dijo que no tenia alimentos para él porque no tenía prevista su llegada. Esto generó indignación en Guardia quien el recriminó que no le había hecho de comer.

Momentos después, la amiga que estaba de visita salió a hacer trámites ante el Municipio de 9 de Julio que queda a unas cuadras del lugar del hecho.

Guardia siguió con sus reproches sobre la falta de comida para él, entre otras cosas relacionadas a la pareja. Ella sin contestar nada se levantó de la mesa para dirigirse a su habitación. Guardia siguió a la mujer al dormitorio, la tomó del cuello y le dio una cachetada en la cara.

La víctima sacó su celular para pedir auxilio, pero Guardia le arrebató de las manos el teléfono y le sacó la batería al aparato. Mientra hacía esto, el violento le dijo a su mujer: "si llamás a la policía la vas a pasar peor".

Ya desesperada la mujer le suplicó al violento que se fuera de la casa, justo en ese momento regresó a la vivienda la amiga de la dueña de casa. Esta mujer llamó de inmediato a las autoridades.

Cuando el móvil policial se hizo presente en el lugar, instantes antes de ser detenido, el agresor delante de los uniformados lanzó al piso la batería del celular junto a unas llaves.

La víctima contó que no es la primera vez que este hombre la agrede, finalmente la Justicia de Flagrancia deberá juzgar el accionar de este hombre.